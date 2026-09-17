Башҡортостан
+11 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
17 Сентября , 09:00

3-сө класс уҡыусыһы Ризуан яугирҙәргә ярҙам итә

Мәктәптә уҡып, музыка менән шөғөлләнеп, фортепианола һәм ксилофонда уйнарға өйрәнеп йөрөгән малай әйтеүенсә, Тыуған илде һаҡлаусыларға һәр кем үҙенең эше менән ярҙам итә ала

3-сө класс уҡыусыһы Ризуан яугирҙәргә ярҙам итә3-сө класс уҡыусыһы Ризуан яугирҙәргә ярҙам итә
3-сө класс уҡыусыһы Ризуан яугирҙәргә ярҙам итә

Дүртөйлө районы Исмаил ауылынан Ризуан Әсәҙуллиндың илһөйәрлек өлгөһө күптәрҙә һоҡланыу уятҡан.

3-сө класс уҡыусыһы Ризуан Әсәҙуллин М. Шайморатов исемендәге ирекмәндәр штабының яугирҙәр өсөн матрас поролоны әҙерләү тураһындағы иғланын күреп, ярҙамға килә.

Ул олатаһы һәм өләсәһе менән кәңәшләшеп, кәрәкле материалдар, өйҙә әҙерләнгән ризыҡтар һәм һалдат бутҡаһына тип киптерелгән һарымһаҡ алып килгән. Дәрестәрҙән һуң да штабҡа үҙе ярҙам итергә керә башлаған.

Мәктәптә уҡып, музыка менән шөғөлләнеп, фортепианола һәм ксилофонда уйнарға өйрәнеп йөрөгән малай әйтеүенсә, Тыуған илде һаҡлаусыларға һәр кем үҙенең эше менән ярҙам итә ала.
Афарин, Ризуан!

Бына шундай кескәй ирекмәндәр булғанда, илебеҙгә тиҙҙән Еңеү иртәһе лә килер әле.

Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика