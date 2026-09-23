Башҡортостан
+23 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
23 Сентября , 09:00

БАРС отрядын формалаштырыу дауам итә

Күнекмәләрҙе хәрби тәжрибәһе булған яугирҙәр һәм офицерҙар үткәрә.

БАРС отрядын формалаштырыу дауам итәБАРС отрядын формалаштырыу дауам итә
БАРС отрядын формалаштырыу дауам итә

Объекттарҙа торған БАРС яугирҙәренән ҙур уяулыҡ талап ителә. Пилотһыҙ хәүеф иғлан ителгәндә, улар тиҙ генә йыйылырға һәм һөжүмде кире ҡағырға тейеш. Ойошма резервсыларҙы кәрәкле ҡорал, экипировка менән тулыһынса тәьмин итә. Был мәғлүмәттәрҙе “Бөтә Өфө” телеканалы “БАРС” отряды яугирҙәренең хеҙмәте тураһындағы репортажында телгә алды.

Төркөмгә яңы алынған ир-егеттәрҙе мобиль ут төркөмө составындағы ғәмәлдәргә, дронға ҡаршы системалар менән эшләргә, сәптәрҙе тотоп алырға өйрәтәләр, физик яҡтан да, утлы ҡорал менән эш итеүгә лә әҙерләйҙәр. Бының менән хәрби тәжрибәһе булған яугирҙәр һәм офицерҙар шөғөлләнә. Мәҫәлән, “Гром” позывнойлы командир – диңгеҙ пехотасыһы. Ул Генштабта хеҙмәт иткән, Төньяҡ Кавказға 12 тапҡыр командировкаға барған, ОМОН-да эшләгән, өс йыл Салауат Юлаев исемендәге батальонда МХО-ла ҡатнашҡан.

“БАРС-та хеҙмәт итеүселәрҙең хәрби тәжрибәһе булыуы хуплана, әммә булмаһа ла ҡамасау түгел – иң мөһиме, яугир әрме хеҙмәте үткән булырға тейеш. Башҡортостанда “БАРС”тағыларға бихисап ярҙам сараһы ҡаралған: Оборона министрлығынан эш хаҡы, республиканан көндәлек түләүҙәр һәм төп эш урыны буйынса уртаса айлыҡ эш хаҡы.

Подразделениеға инеү өсөн йәшәгән урын буйынса хәрби комиссариатҡа мөрәжәғәт итергә кәрәк. Резервсылар шуға инана: улар үҙ урындарында илгә файҙа килтерә, дәүләт именлеген һаҡлай һәм республика иҡтисадына ярҙам итә.

Фото: видеояҙманан скриншот.

Мәғлүмәт сығанағы allufa.ru/news/

БАРС отрядын формалаштырыу дауам итә
БАРС отрядын формалаштырыу дауам итә
БАРС отрядын формалаштырыу дауам итә
БАРС отрядын формалаштырыу дауам итә
БАРС отрядын формалаштырыу дауам итә
Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика