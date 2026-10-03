Башҡортостан
+2 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
3 Октября , 08:10

"Тыныслыҡ" – тыныс тормош өсөн көрәштә

"Дрондар – бөгөнгө армияның мөһим өлөшө", – ти Бәләбәй егете. 

Добавить в предпочтительные источники Google
"Тыныслыҡ" – тыныс тормош өсөн көрәштә"Тыныслыҡ" – тыныс тормош өсөн көрәштә
"Тыныслыҡ" – тыныс тормош өсөн көрәштә

Бәләбәй районы егете Тамирлан, урындағы механизация һәм электрификация колледжын тамамлап, иретеп йәбештереүсе һөнәрен ала, “Белзан” заводында эшләй. Махсус хәрби операция биләмәһендә – 2022 йылдан алып.

Яҡташыбыҙ тәүҙә хеҙмәтте пехота ғәскәрҙәрендә башлай. Шул ваҡытта уҡ пилотһыҙ системаларға идара итергә өйрәнә. Подразделениела айырым БПЛА взводы булдырылғас, үҙ теләге менән шунда күсә.

– Дрондар – бөгөнгө армияның мөһим өлөшө, улар яугирҙәрҙең хәрәкәт һөҙөмтәлелеген арттыра, иң мөһиме – шәхси состав өсөн хәүефте кәметә, – ти яҡташыбыҙ.

“Тыныслыҡ” позывнойлы Бәләбәй егете “Хәрби ҡаһарманлыҡ өсөн”, “Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы” миҙалдары менән наградланған. Өйҙә уны ҡәҙерле ата-әсәһе, ҡустыһы, һеңлеһе көтә.

“Беҙ дөйөм эшкә өлөш индергән ҡаһарман яҡташтарыбыҙ менән ғорурланабыҙ. Уларҙың Еңеү менән имен-аман әйләнеп ҡайтыуын көтәбеҙ”, – тип яҙҙы социаль селтәрҙәге сәхифәһендә Бәләбәй районы хакимиәте башлығы.

Фото: Бәләбәй районы хакимиәте башлығының сәхифәһенән.

Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика