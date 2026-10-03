"Тыныслыҡ" – тыныс тормош өсөн көрәштә

Бәләбәй районы егете Тамирлан, урындағы механизация һәм электрификация колледжын тамамлап, иретеп йәбештереүсе һөнәрен ала, “Белзан” заводында эшләй. Махсус хәрби операция биләмәһендә – 2022 йылдан алып.
Яҡташыбыҙ тәүҙә хеҙмәтте пехота ғәскәрҙәрендә башлай. Шул ваҡытта уҡ пилотһыҙ системаларға идара итергә өйрәнә. Подразделениела айырым БПЛА взводы булдырылғас, үҙ теләге менән шунда күсә.
– Дрондар – бөгөнгө армияның мөһим өлөшө, улар яугирҙәрҙең хәрәкәт һөҙөмтәлелеген арттыра, иң мөһиме – шәхси состав өсөн хәүефте кәметә, – ти яҡташыбыҙ.
“Тыныслыҡ” позывнойлы Бәләбәй егете “Хәрби ҡаһарманлыҡ өсөн”, “Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы” миҙалдары менән наградланған. Өйҙә уны ҡәҙерле ата-әсәһе, ҡустыһы, һеңлеһе көтә.
“Беҙ дөйөм эшкә өлөш индергән ҡаһарман яҡташтарыбыҙ менән ғорурланабыҙ. Уларҙың Еңеү менән имен-аман әйләнеп ҡайтыуын көтәбеҙ”, – тип яҙҙы социаль селтәрҙәге сәхифәһендә Бәләбәй районы хакимиәте башлығы.
Фото: Бәләбәй районы хакимиәте башлығының сәхифәһенән.