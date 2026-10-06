Башҡортостан
-1 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
6 Октября , 06:00

Пилотһыҙ системалар ғәскәренә саҡыралар!

Рәсәйҙә пилотһыҙ системалар ғәскәре булдырылды. Башҡортостанда ике тапҡыр Советтар Союзы Геройы Муса Гәрәев исемендәге батальон төҙөлә, унда яугирҙәр йыйыу дауам итә.

Добавить в предпочтительные источники Google
Пилотһыҙ системалар ғәскәренә саҡыралар!Пилотһыҙ системалар ғәскәренә саҡыралар!
Пилотһыҙ системалар ғәскәренә саҡыралар!

Нисек пилотһыҙ системалар операторы булырға? Кем пилотһыҙ системалар операторы була ала? 

Яңы подразделение контрактсылары, шул иҫәптән ғаилә ағзалары, федераль һәм республика ташламаларынан файҙалана ала. Яугирҙәр өсөн өҫтәмә өҫтөнлөктәр ҙә бар. Дрон операторҙары алғы һыҙыҡтан алыҫтараҡ хеҙмәт итә.

Бынан тыш, бөтә кандидаттарҙы бушлай уҡытыу ойошторола, шунан һуң улар заманса һөнәргә эйә була. Контракттың төп шарты – башҡа подразделениеларға күсереү һәм һөнәрҙе алмаштырыу тыйыла.

Хеҙмәт итеү ваҡыты аныҡ билдәләнгән һәм бер йыл тәшкил итә, аҙаҡ яугир хеҙмәтен ҡалдырырға йәки Оборона министрлығы менән яңы контракт төҙөй ала.

Хәрби хеҙмәткәрҙәргә контрактҡа ҡул ҡуйғандан һуң һәм 180 көн хеҙмәт иткән һайын 200 мең һум, шулай уҡ эш хаҡынан тыш көнөнә ике мең һум түләнә. Хеҙмәттең беренсе йылында түләүҙәр 4 120 000 һумға етә.

Талаптар һәм өҫтөнлөктәр тураһында тулыраҡ карточкала ҡарағыҙ.

 

 

Автор:
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика