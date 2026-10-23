Башҡортостан
+4 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
23 Октября , 09:45

Афарин, өс меңенсе маскировка селтәре үрҙеләр!

Бөтәһе был ойошма ирекмәндәре МХО-ға 30 меңгә яҡын селтәр оҙатты.

Добавить в предпочтительные источники Google
Афарин, өс меңенсе маскировка селтәре үрҙеләр!Афарин, өс меңенсе маскировка селтәре үрҙеләр!
Афарин, өс меңенсе маскировка селтәре үрҙеләр!

Өфөләге "Маскировка селтәрҙәре Ҡалҡан Өфө" ("Масксети Щит Уфа") берекмәһе ирекмәндәре үҙҙәренең "Матбуғат йорто" цехында (етәксеһе Люциә Таяр ҡыҙы Тураманова) өмә үткәрҙе. Улар өс меңенсе маскировка селтәре үрҙе. 

Өмәгә, ирекмәндәрҙән тыш, Өфө сәнғәт училищеһы студенттары ла килде. Улар биҙәктәр үреп ҡараны, шулай уҡ ҡатнашыусыларға ҙур концерт күрһәтте.

Шулай күмәкләп маскировка селтәрҙәре үрҙеләр, бер-береһен йыр-бейеү менән дәртләндереп, аҙаҡтан бергәләп тәм-том менән сәй эстеләр.

"Маскировка селтәрҙәре Ҡалҡан Өфө" берекмәһе 2022 йылдың октябренән эшләй. Өфөлә 10 цехы бар. Ошо осорҙа уның ағзалары 30 меңгә яҡын маскировка селтәре үреп, махсус хәрби операция биләмәһенә ебәрҙе. Шуныһы мөһим, ирекмәндәр үргән был селтәрҙәр алғы һыҙыҡта һәйбәт баһалана, сөнки оҫта һәм сифатлы итеп эшләнә. Тимәк, яугир ғүмерҙәрен һәм техниканы яҡшы һаҡлай. 

 

Фото: "Маскировка селтәрҙәре Ҡалҡан Өфө" ойошмаһы.

Афарин, өс меңенсе маскировка селтәре үрҙеләр!
Афарин, өс меңенсе маскировка селтәре үрҙеләр!
Афарин, өс меңенсе маскировка селтәре үрҙеләр!
Афарин, өс меңенсе маскировка селтәре үрҙеләр!
Афарин, өс меңенсе маскировка селтәре үрҙеләр!
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика