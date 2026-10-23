Башҡортостан
+4 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
23 Октября , 08:00

"Беҙгә ҙур яуаплылыҡ йөкмәтелгән"

Архангелдән "Арс" пилотһыҙ системалар операторының эш үҙенсәлектәре тураһында һөйләне.

Добавить в предпочтительные источники Google
"Беҙгә ҙур яуаплылыҡ йөкмәтелгән""Беҙгә ҙур яуаплылыҡ йөкмәтелгән"
"Беҙгә ҙур яуаплылыҡ йөкмәтелгән"

Пилотһыҙ системалар ғәскәрендә хеҙмәт итеүселәр мәғлүмәт йыйыуҙа, хәрби бурыстарҙы үтәү барышында подразделениеларға ярҙам итеүҙә төп ролде уйнай. Бурыстары – йылдамлыҡ, хәлде тиҙ арала баһалау һәм дөрөҫ ҡарар ҡабул итеү.

Архангел районынан “Арс” позывнойлы яугир, дүрт йыллыҡ контракт хеҙмәтенән һуң, быйыл майҙа махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар сафына ҡушылған. Ул пилотһыҙ системалар ғәскәренең разведка-һөжүм бүлексәһе составында хәрби бурысын үтәй.

Яҡташыбыҙ әйтеүенсә, бында физик яҡтан ныҡлы булыуҙан тыш, аналитик фекерләү ҡеүәһе лә мөһим. Тиҙ алмашынған хәл-ваҡиға шарттарында тиҙ арала дөрөҫ ҡарар ҡабул итә белеү кәрәк. “Һәм, әлбиттә, заман технологиялары үҙенсәлектәрен тәрән аңлау мөһим. Улар пилотһыҙ комплекстар менән эштең нигеҙен тәшкил итә, – ти яугир. – Һинең дөрөҫ эш итеүең кемдәрҙеңдер ғүмерен һаҡлап ҡала – шуны аңларға тейешһең. Ваҡытында иҫкәртмәһәң, дошманды яҡын ебәрһәң, яугирҙәребеҙҙе хәүеф аҫтына ҡуясаҡһың. Ғөмүмән, операторға шул ҡәҙәр ҙур яуаплылыҡ йөкмәтелгән”.

 

Фото: яугирҙең шәхси архивынан.

Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика