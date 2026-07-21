Купить квартиру без ипотеки? Легко!

В далеком 2000 году у нас родился сын. Второй ребенок в семье. Жили тогда в общежитии. Врач в период беременности отговаривала меня рожать: мол, куда ты приведешь ребенка, да еще второго – в общежитие? Для меня это было дико, ведь обычно доктора делают наоборот: отговаривают женщин от аборта или искусственного прерывания беременности. Я твердо решила рожать. Бог дал ребенка – даст и на ребенка. И вправду, решение наших жилищных проблем началось с моих декретных денег.

В ноябре родился сын. А когда ему было три месяца, мне надоело растить его в условиях общежития. Кухня общая, санузел общий, коридор общий... Я, как та пушкинская старуха, в один из выходных дней велела мужу проехаться по окрестностям Уфы в поисках земельного участка для индивидуального жилищного строительства: "Ступай и без земли не возвращайся!"

Муж вернулся подозрительно быстро – через полтора часа. "Э-э-э, для виду съездил, замерз, небось – ведь на улице февраль", – подумала я. "Не поверишь, у нас теперь есть свой земельный участок!" – засиял он. Я не поверила. Но это оказалось правдой. Поехал он не в поселок Чесноковка, как я подсказывала, а – в Затон. А там на улице за столом стояла казначей и собирала взносы от членов товарищества жилья. И мимо проходил председатель товарищества. Выслушав просьбу моего мужа, он сказал той женщине: "Луиза, у нас ведь есть свободный участок земли, выделим молодым, пусть строятся".

Через неделю мы уже вдвоем поехали смотреть наш участок и начали оформлять землю в собственность. Правда, пришлось отдать целиком всю сумму декретных денег – 15 200 рублей.

Весной начали строиться. Наши родители купили лес, срубили, вывезли и подняли сруб. Потом мы на двух грузовых машинах все привезли в Уфу, залили фундамент, установили сруб, подвели под крышу, сделали мансардный этаж.

...И тут у меня умер муж. Я осталась одна с двумя детьми. В общежитии и с незаконченной стройкой. Пару месяцев жила как в тумане, но надо было взять себя в руки: приближалась осень, дочка училась в школе, а сын ходил в детский сад.

И вот в конце сентября поехала на стройку. А там все замерло: недостроенный дом, неогороженный двор, горы щебня, песка, там и тут валялись бревна, доски... Все лишнее убрала в подвал дома и уехала с твердым решением продать его.

Но сначала надо было подготовить недострой к продаже. Поэтому наняла рабочих. Они сделали пристрой, поставили железную дверь, обшили стены, провели свет. Я лично сама ездила в деревообрабатывающий комбинат выбирать окна, потом – на склад за трубами, покупала газовое оборудование. В душе все еще хотела тут обустроиться. Только приехав туда в декабре, который замучил своими оттепелями, увидела, что толстый слой снега на крыше начал таять, шифер прохудился и треснул, вода стала стекать вовнутрь – внутренняя стена дома была вся мокрая. Да и до остановки общественного транспорта идти далековато, возить детей в школу и в детский сад было бы большой проблемой.

Все расходы я скрупулезно записывала – такая уж у меня натура. Стройка обошлась нам в 240 тысяч рублей, это еще не считая расходы родителей. Да и стены дома мы поднимали, организовав субботник – безвозмездно помогли родственники.

Дом решила продать за 750 тысяч. Очень скоро нашлись покупатели. Скинула с первоначальной суммы 50 тысяч из-за старой крыши. Конечно же, этой суммы не хватало для покупки полноценного жилья. Но я твердо решила приумножить финансы, не зря же на пятом курсе обучения журналистике хотела все бросить и пойти учиться на бухгалтера, ведь меня всегда манила магия цифр, денег, финансовых операций. Только грозное замечание мамы остановило. И как только начала работать, стала все заранее планировать, строго вела "дебет и кредит" – денег хватало и на жизнь, и откладывать получалось.

Вырученные за недостроенный дом деньги я отнесла в коммерческие банки под процент. Выбирала такие учреждения, которые обещали высокие проценты по депозитам, но в то же время проверяла, чтобы их вклады были застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов. К тому времени оно работало уже два года, правда, застрахованная сумма была небольшая – 400 тысяч рублей. Поэтому свои финансы поделила на несколько частей.

За два года суммы на моих счетах прилично выросли. Да и сама делала дополнительные взносы, каждый месяц откладывая с доходов определенную сумму. Но постоянно жить в таких условиях тяжело было, психика страдала от ежемесячной экономии, поэтому придумала такой ход: раз в году делала один месяц перерыва. То есть ничего не откладывала, все деньги тратила на нужды, да и праздники себе и детям устраивала.

Денег все еще не хватало для покупки квартиры. Решила взять недостающую сумму в кредит. Обратилась в один банк. Там, посмотрев на мои доходы, сказали, что могу рассчитывать на 130 тысяч рублей. Но меня такая маленькая сумма не устраивала. Ушла с пустыми руками, а на улице увидела вывеску другого банка.

Там меня встретили как дорогого гостя. Я сначала попросила 300 тысяч рублей. "Без проблем", – ответили они. Только что меня заверили, что потолок при моих доходах 130 тысяч, а тут... Услышав такое, посмелела и заикнулась про 400 тысяч. "Да, и столько можем одобрить", – обрадовали. Я заинтересовалась ежемесячными платежами, ведь моя заработная плата всего 19 тысяч рублей. Заявили, что смотря на сколько лет беру кредит, плата будет в районе 11-13 тысяч. И тут же стали подносить бумаги для подписания кредитного договора.

Тут меня осенило: всегда предупреждают про "мелкий шрифт", лучше возьму бумаги домой, рассмотрю хорошенько на досуге. Дома я внимательно изучила весь текст договора и наткнулась на "ежемесячную комиссию в 2 процента от суммы кредита". "Ха, ерунда", – подумала сначала. Но тут же взяло верх мое бухгалтерское нутро все пересчитывать. Оказалось, восемь тысяч рублей! То есть ежемесячно поверх суммы кредита надо отдавать эту сумму. Уйдет вся моя зарплата! А на что жить?.. Я тут же позвонила менеджеру банка и аннулировала соглашение.

Решила дальше копить. И тут помог кризис 2008 года. Да, и так бывает, оказывается. Сначала в мире, потом и в России экономика пережила спад: многие работники попали под сокращение, стали безработными, доходы снизились. Поползли вниз и цены на жилье.

Я присмотрела себе "малосемейную" квартиру за 1 миллион 650 тысяч рублей. С каждой неделей цена этой крохотной квартиры снижалась, но оставалась все еще недосягаемой для меня. Мама боялась, что я потеряю и эти деньги, уговаривала меня купить комнату в доме коммунального типа, ведь кризис продолжался и, неизвестно, что еще ждало нас впереди. Я настояла на своем: "Не хочу переезжать из комнаты в комнату, хочу свое отдельное жилье".

И вот цена в очередной раз упала - за квартиру уже просили всего 1 миллион 250 тысяч рублей. Пора, сказала, я себе, а то уведут, хотя еще 100 тысяч не хватало. Пока шла до продавцов, оказалось, они скинули еще 50 тысяч рублей! И мне надо было найти всего лишь столько же.

И нашла. Взяла в долг у друзей, которые отложили покупку машины из-за подорожавшего кредита. А продавцы очень обрадовались моим наличным деньгам. Хотя оформление сделки затянулось уже по другим причинам, в итоге я стала обладателем своего первого жилья. А 50 тысяч долга без процентов погасила равными частями в течении полугода.

В последующие четыре года цены на рынке жилья вновь выросли. Моя маленькая квартирка стала стоить уже 1800000-2100000 рублей. За это время сумела накопить на банковских депозитах еще около 700 тысяч рублей. Один из банков, где я хранила свои сбережения "лопнул", но я вовремя успела снять деньги со счета. Если и не успела б, государство вернуло бы мои застрахованные финансы.

Тут я решила продать свое жилье и купить "двушку". Все-таки в однокомнатной квартире втроем тесновато. Выбрала небольшую квартиру с изолированными комнатами за 2 миллиона 500 тысяч рублей в отдаленном микрорайоне. Хозяева соглашались продавать ее только за наличные деньги, поэтому были готовы ждать сколько угодно, пока я разберусь с продажей своей квартиры. Этот нюанс меня насторожил, неужели имеется какой-то подвох? Тут надо держать ухо востро, ведь можно остаться и без денег, и без жилья.

Что делать? Нанимать риелтора дорого. Я изучила отрасль и выяснила, что в агентстве недвижимости можно оформить только юридическое сопровождение. То есть жилье я буду сама подбирать, а специалист пару присмотренных мной квартир проверит на "чистоту" и точно так же, как и риелтор, поможет с оформлением документов, проведением сделки. В век технологий поиск по объявлениям не составит труда – и простые покупатели, и риелторы ищут и находят жилье на одних и тех же сайтах. Я сама съездила по нескольким адресам, нашла подходящий вариант, зато денег сэкономила в несколько раз, чем если бы это делала наняв риелтора.

Для начала надо было продать свое жилье. Тут выяснилось, что не только при покупке, но и при продаже недвижимости имеются свои тонкости, знание которых помогает сохранить сбережения. Хотела достичь своей цели быстро и без мороки, поэтому квартиру свою выставила на рынке жилья за 1 миллион 750 тысяч рублей – за цену даже ниже минимальной планки в нашем районе. Вдобавок первыми же потенциальными покупателями оказалась молодая башкирская семья. Ура, квартиру продам своим же соплеменникам! Но они попросили подождать с оформлением договора. Согласилась. Позже при телефонном разговоре стали просить о скидке в 60 тысяч рублей. Но, если предоставлю такую скидку, мне самой не хватит финансов на последующую покупку, ведь я просчитала все до рубля. Да и за квартиру прошу недорого.

Так сделка повисла в воздухе. Решила посоветоваться со специалистом, которого наняла для юридического сопровождения покупки дальнейшего жилья. Она мне велела подать новое объявление о продаже и обязательно выставить цену выше. "Вы что! Я же обещала своим сородичам. Неудобно будет перед ними", - заявила. В ответ услышала: "Это – бизнес! Свою квартиру можешь продавать когда угодно, за сколько угодно и кому угодно". В итоге я так и сделала. В новом объявлении цену выставила на 50 тысяч дороже – 1 миллион 800 тысяч рублей.

Пришли новые покупатели. Квартира им понравилась. Глава семьи с надежной посмотрел на меня: "А торг уместен?" "Конечно! Если покупаете, сделаю скидку в 30 тысяч рублей", – ответила я. Они очень обрадовались. В итоге я выручила за свое жилье 1 миллион 770 тысяч рублей – на 20 тысяч больше, чем изначально рассчитывала получить. И твердо усвоила правило: потенциальные покупатели любят торговаться, поэтому сперва надо выставлять товар дороже и предоставлять скидку, чем предлагать его за минимальную цену. Так сделка даже получится выгодней, как в случае со мной.

Дальше мы купили ожидавшую нас "двушку". Новая квартира очень понравилась. И район, и двор, и соседи. Тихо, спокойно, зелено. Больше никуда и не хотелось переезжать. Но дети росли, и в перспективе им понадобилось бы отдельное жилье. Поэтому через год я вступила в новую жилищную программу.

В отделении банка написала заявление, через две недели его одобрили. Тогда никаких условий не ставили, обеспеченность нормой площади жилого помещения не имела значения. И я стала копить деньги на специальном счете. Ежемесячно вносила максимальный взнос в 10 тысяч рублей, приумножая свой капитал, а организаторы программы каждый квартал начисляли на эту сумму 30 процентов субсидии. Через шесть лет закончился срок договора, и я уже могла купить себе новое жилье. Только надо было вдобавок оформить ипотечный кредит под льготную процентную ставку.

За эти годы я накопила на счете 720 000 рублей. Предоставили 216 000 рублей субсидии. Банк же добавил еще около 35 000 рублей за нахождение денежных средств в его распоряжении. Итого получилось около миллиона рублей. Этой суммы, конечно же, не хватало для желанного жилья. Но у моей семьи как всегда были еще накопления. Добавив их и оформив небольшой ипотечный кредит, мы совершили очень выгодную сделку. Так как срок выбрали недолгий – всего лишь семь лет, проценты по кредиту были тоже небольшие, переплата оказалась примерно столько, сколько же нам дали субсидии.

В итоге моя семья переехала в новую квартиру, а старая досталась повзрослевшему сыну – так решили жилищную проблему и детей. И все благодаря финансовой грамотности, премудрости которой постигала всю свою взрослую жизнь и продолжаю постигать. Чего и другим советую делать. Это здорово облегчает нашу жизнь.

А у нас – новая цель: к пенсии обзавестись частным домом, чтобы спокойно наслаждаться тихой, размеренной жизнью. К депозитам, накопительным счетам добавилась ПДС – вступили в программу долгосрочных сбережений, туда перевели и взносы из негосударственного пенсионного фонда. Через семь лет приглашаем на новоселье!

Гульдар Булякбаева-Бирганова, газета "Башкортостан".

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