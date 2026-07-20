Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Экология
20 Июля , 16:20

Рәхәтләнеп һыу инер көндәр килә

Был аҙнаға бәйле һөйөнөслө хәбәр бар. Фаразланыуынса...

Рәхәтләнеп һыу инер көндәр киләРәхәтләнеп һыу инер көндәр килә
Рәхәтләнеп һыу инер көндәр килә

Быйылғы йәй ямғырлы, йонсоу көндәре менән иҫтә ҡалыр инде. Шулай ҙа был аҙнала синоптиктар ике-өс аяҙ, йылы көн вәғәҙә итә.

Алдағы өс көндә республикала аяҙлы-болотло, бер аҙ ямғырлы һауа торошо һаҡлана. Көндөҙгө һауа температураһы +26...29 градус йылы, төндә +15-16 градус.

Кесаҙнанан аяҙ, яуым-төшөмһөҙ көндәр вәғәҙәләйҙәр. Көндөҙ +30...32 градус эҫе, төндә +17...19 градус йылы буласаҡ. Артабан инде синоптиктар һауа торошоноң рәтләнеүен, ҡороға тартыуын күҙаллай.

Республиканың төньяҡ-көнсығыш һәм төньяҡ-көнбайыш төбәктәрендә аҙна аҙағына тиклем ямғырлы көндәр һаҡланып, шәмбенән – 25 июлдән генә аяҙытасаҡ.

Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы.

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика