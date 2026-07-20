Рәхәтләнеп һыу инер көндәр килә

Быйылғы йәй ямғырлы, йонсоу көндәре менән иҫтә ҡалыр инде. Шулай ҙа был аҙнала синоптиктар ике-өс аяҙ, йылы көн вәғәҙә итә.
Алдағы өс көндә республикала аяҙлы-болотло, бер аҙ ямғырлы һауа торошо һаҡлана. Көндөҙгө һауа температураһы +26...29 градус йылы, төндә +15-16 градус.
Кесаҙнанан аяҙ, яуым-төшөмһөҙ көндәр вәғәҙәләйҙәр. Көндөҙ +30...32 градус эҫе, төндә +17...19 градус йылы буласаҡ. Артабан инде синоптиктар һауа торошоноң рәтләнеүен, ҡороға тартыуын күҙаллай.
Республиканың төньяҡ-көнсығыш һәм төньяҡ-көнбайыш төбәктәрендә аҙна аҙағына тиклем ямғырлы көндәр һаҡланып, шәмбенән – 25 июлдән генә аяҙытасаҡ.
Айрат Нурмөхәмәтов фотоһы.