Был көндәге ямғыр һыуы күҙ тейеүҙән һаҡлай, тиҙәр

2 август рус халҡында Илья көнө булараҡ билдәле. Улар был көнгә айырыуса ҙур иғтибар биргән. “Илья көнөндә төшкә тиклем – йәй, төштән һуң – көҙ” тигәндәр. Ул үҙенә күрә бер сикте белдерә тип һанағандар: йәйге көндәр ҡыҫҡара, һауа торошо көҙгә тартыла башлай, төндәр оҙая һәм һыуығыраҡ була бара.
Әгәр 2 августа ямғыр яуһа, ай ярым самаһы туҡтамай яуасаҡ һәм көҙ ҙә ямғырлы буласаҡ, тигән һынамыш бар. Икенсе юрай буйынса был көндәге ямғыр – мул уңыш билдәһе. Шулай уҡ рус халҡы 2 августағы ямғырҙа сыланыу бер йылға етерлек һаулыҡ бирә, “Илья ямғыры” күҙ тейеүҙән һаҡлай, тип ышанған.
Илья көнөнән һуң серәкәй-себен тешләмәй башлаһа, яҡын арала көндәр һалҡынайыр. Ә инде, киреһенсә, серәкәйҙәр әүҙем булһа, тимәк, йылы көндәр торасаҡ әле.
Әгәр 2 августа ямғыр яумаһа, тағы алты аҙна аяҙ, ҡоро торор. Көн ныҡ эҫе булһа, ҡыш һыуыҡ һәм ҡаты булыр.
2 августан һуң йылға-күлдәрҙә һыу инеүҙе тыйғандар. Был көндән һуң һыу һыуына башлай, тип ышанғандар. Ә ҡайһы бер ырым-юрауҙар буйынса һыу ятҡылыҡтарында төрлө ҡара көстәр уяна, улар сир-зәхмәт тарата, тигәндәр.
Ырымдарға, һынамыштарға ышаныу-ышанмау – һәр кемдең үҙ эше. Әммә борон-борондан тәбиғәт күренештәренә иғтибарлы булып, уларҙы күҙәтеп, үҙенсә һығымта яһауҙан тыуған халыҡ һынамыштары барыбер иғтибарҙы йәлеп итә.
Автор фотоһы.