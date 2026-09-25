Экология – аҡса түгел, ә киләсәк

Башҡортостанда тәбиғәтте һаҡлау һәм экология мәсьәләләре буйынса бик күп эш башҡарыла. Бында экология ирекмәндәре һәм йәмәғәт инспекторҙарының өлөшө лә ҙур. Ошо көндәрҙә республика тарихында беренсе тапҡыр экология инспекторҙары һәм ирекмәндәренең республика форумы үтте. Был – “Таҙа Талҡаҫ” проектының йомғаҡ сараһы, уны Башҡортостан Башлығы гранттары фонды ярҙамында “Ир-аттар ҡоро” ойошмаһы, Тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология, Урман хужалығы министрлыҡтары ойошторҙо.
Форум программаһында күргәҙмә, пленар ултырыш, иң яҡшы инспекторҙар һәм ирекмәндәрҙе бүләкләү ине. Конкурсҡа 80 самаһы ғариза тапшырылған ине. Сараны Дәүләт Думаһы депутаты, “Ирҙәр ҡоро” республика йәмәғәт ойошмаһы рәйесе Зариф Байғусҡаров алып барҙы.
Ҡатнашыусыларҙы Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты Эльвира Айытҡолова сәләмләне. Ул экология мәсьәләһен хәл иткәндә объектив мәғлүмәткә таянып, иҡтисад өсөн файҙаһы менән экология өсөн зыян араһында балансты табырға саҡырҙы.
Зариф Байғусҡаров тәүге тапҡыр үткәрелгән форумдың мөһимлеген билдәләне.
– Бөгөн бында бергә эшләгән, урман янғындарын һүндереүҙә, экология өмәләре үткәреүҙә, тәбиғәттән файҙаланыу тәртибен боҙоусыларҙы асыҡлауҙа ҡатнашҡан бик күп таныш кешеләр ҡатнаша. Беҙҙең сараның маҡсаты – экология өлкәһендәге проблемаларҙы асыҡлау, башҡарылған эштәргә йомғаҡ яһау, киләсәккә пландар билдәләү, – тине ул.
Тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министры Нияз Фазыловтың сығышы ҡыҙыҡ булды һәм йәштәргә тәьҫир итте. Уның белдереүенсә иҡтисадта экологияға ҡағылмаған тармаҡ юҡ һәм тәбиғәтте һаҡларға теләгән кешеләр өсөн эш күп. Асыҡланыуынса, 2019 йылға тиклем экология мәсьәләренә иғтибар булмаған, тик “Экология” милли проекты ҡабул ителгәс кенә ҙур эштәр башланған.
– Әлбиттә, тиҫтәләрсә йылдар дауамында өйөлгән проблемаларҙы бер-нисә йылда ғына хәл итеп бөтөп булмай. Әммә беҙ тырышабыҙ, йылға-күлдәрҙе таҙартабыҙ, экология объекттарына ремонт яһайбыҙ, сүплектәрҙе юҡҡа сығарабыҙ. Был эштәр барыһы ла битараф булмаған кешеләр ярҙамында тормошҡа ашырыла. Экология – ул аҡса тураһында түгел, экология – ул илебеҙҙең үҫеше, – тине министр.
Сарала ҡатнашыусыларҙы махсус хәрби операция яугире, БР Фәндәр академияһының Башҡорт энциклопедияһы директоры Илгиз Солтанморатов сәләмләне. Ул бындай форумдарҙы тағы ла күберәк кеше йәлеп итеп артабан да үткәрергә кәрәк тигән тәҡдимен әйтте. Йәштәрҙе, ирекмәндәрҙе әүҙем булырға, тәбиғәтте бергәләп киләсәк быуын өсөн һаҡларға саҡырҙы.
Зариф Байғусҡаров Талҡаҫ күлен таҙартыу буйынса эшкә йомғаҡ яһаны.
– Талҡаҫты ҡотҡарыу өсөн күп эшләнек, бер нисә йыл элек хәл киҫкен ине, күл һаҙға әйләнә башлағайны. Дөйөм хеҙмәтебеҙҙең һөҙөмтәһе әле әллә ҡайҙан күренеп тора: күлдең төбөндә һәм ярҙарында сүп-сар күпкә кәмегән, ул тулы һыулы була бара. Беҙ Талҡаҫты киләһе быуын өсөн таҙа, тәрбиәле итеп һаҡларға бурыслыбыҙ, – тине ул.
Ысынлап та, 2020 йылдан “Таҙа Талҡаҫ” проекты сиктәрендә ҙур юл үтелгән: ярҙан һәм күл төбөнән 742 тоҡ сүп-сар (ирекмндәр һәм водолаздар көсө менән) йыйылған, ярға 2400 ҡарағай ултыртылған, аллея кәртәләнгән һәм буялған, күлде таҙа һыу менән тәьмин итеүсе алты шишмә төҙөкләндерелгән, буралар ҡуйылған, һыу йыйыу һәм ял итеү өсөн урындар булдырылған. Машиналарҙың туранан-тура һыуға инеүенә һәм күсмә мунсалар ҡуйыуына юл ҡуймау өсөн ҡойма ҡуйылған. Бынан тыш, эскәмйәләр һәм өҫтәлдәр менән биш беседка һәм тәбиғәтте һаҡларға саҡырыусы мәғлүмәт стендтары ҡуйылған.
Форум аҙағында иң яҡшы экология инспекторҙары һәм ирекмәндәргә дипломдар һәм бүләктәр тапшырылды.
Фото: Юлай Кәримов.