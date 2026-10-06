Асфальт заводы һауаны бысрата

Өфөнөң Нижегородка биҫтәһендә йәшәүселәр тағы ла асфальт заводы мәсьәләһен күтәрә: предприятиенан сыҡҡан төтөн районды даими ҡаплап тора, һәм кешеләр бынан арыған. Тема яңы түгел, әммә ҡабаттан ҡуҙғалды. Ҡала халҡы һүҙҙәренсә, әсе төтөн уларҙың һаулығына инде зыян килтерә башлаған.
Башҡортостандың Экология һәм тәбиғәтте файҙаланыу министрлығында былай тип яуап бирәләр: зарланыусылар ысынлап та күп, ә завод буйынса материалдарҙы прокуратураға ебәрҙек, унда тикшереү үткәреү буйынса ҡарар ҡабул итергә тейештәр.
2025 йылдың йәйендә Башҡортостандың экология министры республикала ведомствонан рөхсәт һорамайынса үҙ белдеге менән төҙөлгән предприятиелар барлыҡҡа килеүе хаҡында әйткәйне. Ул асфальт заводының да шулар иҫәбендә булыуын телгә алды.
«Ул төндәрен эшләне. Беҙ белмәй инек, “Росприроднадзор”ҙағы хеҙмәттәштәребеҙ ҙә хәбәрҙар түгел ине. Урынға барып тикшерергә мәжбүр булдыҡ. Хәҙер инде ошо предприятиеның эшмәкәрлеген туҡтатып тороу мәсьәләһен ҡарайбыҙ», — тине министр.
Фото: А.Нурмөхәмәтов фотоһы.