Башҡортостан
+1 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Экология
6 Октября , 17:50

Асфальт заводы һауаны бысрата

Өфөнөң Нижегородка биҫтәһендә йәшәүселәр тағы ла асфальт заводы мәсьәләһен күтәрә: предприятиенан сыҡҡан төтөн районды даими ҡаплап тора, һәм кешеләр бынан арыған

Добавить в предпочтительные источники Google
Асфальт заводы һауаны бысратаАсфальт заводы һауаны бысрата
Асфальт заводы һауаны бысрата

Өфөнөң Нижегородка биҫтәһендә йәшәүселәр тағы ла асфальт заводы мәсьәләһен күтәрә: предприятиенан сыҡҡан төтөн районды даими ҡаплап тора, һәм кешеләр бынан арыған. Тема яңы түгел, әммә ҡабаттан ҡуҙғалды. Ҡала халҡы һүҙҙәренсә, әсе төтөн уларҙың һаулығына инде зыян килтерә башлаған.
Башҡортостандың Экология һәм тәбиғәтте файҙаланыу министрлығында былай тип яуап бирәләр: зарланыусылар ысынлап та күп, ә завод буйынса материалдарҙы прокуратураға ебәрҙек, унда тикшереү үткәреү буйынса ҡарар ҡабул итергә тейештәр.
2025 йылдың йәйендә Башҡортостандың экология министры республикала ведомствонан рөхсәт һорамайынса үҙ белдеге менән төҙөлгән предприятиелар барлыҡҡа килеүе хаҡында әйткәйне. Ул асфальт заводының да шулар иҫәбендә булыуын телгә алды.
«Ул төндәрен эшләне. Беҙ белмәй инек, “Росприроднадзор”ҙағы хеҙмәттәштәребеҙ ҙә хәбәрҙар түгел ине. Урынға барып тикшерергә мәжбүр булдыҡ. Хәҙер инде ошо предприятиеның эшмәкәрлеген туҡтатып тороу мәсьәләһен ҡарайбыҙ», — тине министр.
Фото: А.Нурмөхәмәтов фотоһы.

Автор:Рәшит Кәлимуллин
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика