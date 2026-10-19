Башҡортостан
+3 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Экология
19 Октября , 16:20

Мәсетле районында законһыҙ урман ҡырҡҡандар

Балаҡатай район-ара суды Мәсетле районының 58 йәшлек кешеһенә ҡарата енәйәт эше буйынса хөкөм ҡарары сығарҙы.

Добавить в предпочтительные источники Google
Мәсетле районында законһыҙ урман ҡырҡҡандарМәсетле районында законһыҙ урман ҡырҡҡандар
Мәсетле районында законһыҙ урман ҡырҡҡандар

Балаҡатай район-ара суды Мәсетле районының 58 йәшлек кешеһенә ҡарата енәйәт эше буйынса хөкөм ҡарары сығарҙы.

Ул Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 260-сы статьяһы 3-сө өлөшө (айырыуса ҙур күләмдә законһыҙ ағас ҡырҡыу) буйынса ғәйепле тип танылды.

Судта асыҡланыуынса, 2025 йылдың ноябрендә ир кеше тейешле документтар рәсмиләштермәйенсә, бензбысҡы ярҙамында урман участкаһынан ситтә 52 ҡайын ағасын законһыҙ ҡырҡҡан. Үҙенең хоҡуҡҡа ҡаршы ғәмәлдәре менән ул урман фондына 320 мең һумдан ашыу зыян килтергән.

Суд уға 2 йыл 6 айға шартлы рәүештә ирекенән мәхрүм итеү язаһын тәғәйенләне (шул уҡ ваҡытҡа һынау мөҙҙәте менән) һәм бензобысҡыны конфискацияланы, шулай уҡ прокуратураның зыянды ҡаплау тураһындағы дәғүә талаптарын ҡәнәғәтләндерҙе.

Фото: нейроселтәрҙән.

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ.

Автор:Рәшит Кәлимуллин
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика