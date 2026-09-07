Башҡортостан
+20 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Гәзиткә яҙылыу
7 Сентября , 11:50

2027 йылға гәзит-журналдарға яҙылыу башланды

Йә, кем "Башҡортостан" гәзитенә яҙылып та өлгөрҙө? Хаҡтар – яҙмала.

2027 йылға гәзит-журналдарға яҙылыу башланды2027 йылға гәзит-журналдарға яҙылыу башланды
2027 йылға гәзит-журналдарға яҙылыу башланды

Хөрмәтле ватандаштар, мөхтәрәм ҡәрҙәштәр! 2027 йылға гәзит-журналдарға яҙылыу башланды.

✅Хаҡтар түбәндәгесә:

- бер йылға аҙнаһына ике сыҡҡаны – 4203 һум 10 тин,

- 6 айға – 2218 һум 80 тин,

- аҙнаһына бер, йомала, сыҡҡаны – 1211 һум 22 тин.

Белеүегеҙсә, баҫмабыҙға почта бүлексәләрендә, шулай уҡ https://podpiska.pochta.ru һәм https://rbsmi.ru/catalog/podpiska/ сайттарында яҙылырға мөмкин.

Гәзитте кемдер редакциянан килеп алыу шарты менән яҙылһа, 6 айға –1140 һум, беҙҙән алып барып ташлау талап ителһә, яҙылыу – 2400 һум.

✅Аҙнаһына ике тапҡыр электрон почтаға килгәнен дә алдырырға мөмкин. Уның өсөн https://rbsmi.ru/catalog/podpiska/1016 һылтанмаһы буйынса үтергә кәрәк. “Башҡортостан”дың электрон версияһына бер йылға яҙылыу хаҡы – 2268 һум, ә ярты йылға  1260 һум тора. Был бер айға 210 һум ғына тура килә тигән һүҙ.

✅Йылдағыса, квитанциялары күсермәләрен ебәргән дуҫтарыбыҙға матур-матур бүләктәр ҙә ҡаралған. Ә инде ике йәки унан күберәк баҫмаға яҙылыусылар зәңгәр экрандар аша бүләк уйнатыуҙы күҙәтә аласаҡ.

✅“Башҡортостан Республикаһы” нәшриәт йортонда сыҡҡан журналдарҙы ошо һылтанмалар буйынса һатып алырға мөмкин.

WB https://www.wildberries.ru/seller/250002569

OZON https://ozon.ru/s/zhurnaly-bashkortostana

Республикабыҙҙың заман йылъяҙмаһын яҙған гәзит һеҙҙең өсөн сыға. Бергә булдыҡ, бергә ҡалайыҡ, дуҫтар!

 

Гөлназ ҠОТОЕВА.

Нәсих Хәлисов фотоһы.

Автор:Гөлназ Ҡотоева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика