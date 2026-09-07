Хөрмәтле ватандаштар, мөхтәрәм ҡәрҙәштәр! 2027 йылға гәзит-журналдарға яҙылыу башланды.
Хаҡтар түбәндәгесә:
- бер йылға аҙнаһына ике сыҡҡаны – 4203 һум 10 тин,
- 6 айға – 2218 һум 80 тин,
- аҙнаһына бер, йомала, сыҡҡаны – 1211 һум 22 тин.
Белеүегеҙсә, баҫмабыҙға почта бүлексәләрендә, шулай уҡ https://podpiska.pochta.ru һәм https://rbsmi.ru/catalog/podpiska/ сайттарында яҙылырға мөмкин.
Гәзитте кемдер редакциянан килеп алыу шарты менән яҙылһа, 6 айға –1140 һум, беҙҙән алып барып ташлау талап ителһә, яҙылыу – 2400 һум.
Аҙнаһына ике тапҡыр электрон почтаға килгәнен дә алдырырға мөмкин. Уның өсөн https://rbsmi.ru/catalog/podpiska/1016 һылтанмаһы буйынса үтергә кәрәк. “Башҡортостан”дың электрон версияһына бер йылға яҙылыу хаҡы – 2268 һум, ә ярты йылға 1260 һум тора. Был бер айға 210 һум ғына тура килә тигән һүҙ.
Йылдағыса, квитанциялары күсермәләрен ебәргән дуҫтарыбыҙға матур-матур бүләктәр ҙә ҡаралған. Ә инде ике йәки унан күберәк баҫмаға яҙылыусылар зәңгәр экрандар аша бүләк уйнатыуҙы күҙәтә аласаҡ.
“Башҡортостан Республикаһы” нәшриәт йортонда сыҡҡан журналдарҙы ошо һылтанмалар буйынса һатып алырға мөмкин.
WB https://www.wildberries.ru/seller/250002569
OZON https://ozon.ru/s/zhurnaly-bashkortostana
Республикабыҙҙың заман йылъяҙмаһын яҙған гәзит һеҙҙең өсөн сыға. Бергә булдыҡ, бергә ҡалайыҡ, дуҫтар!
Гөлназ ҠОТОЕВА.
Нәсих Хәлисов фотоһы.