"Айтуған" донъя жюриһын әсир итте

Ошо көндәрҙә Истанбулда ысын бейеү байрамы булды: Төркиәнең иң ҙур ҡалаһы абруйлы Бөтә донъя халыҡ бейеүҙәре конкурсында ҡатнашыусыларҙы ҡабул итте.
Быйыл ваҡиға масштабы һоҡландырҙы – донъяның 37 иленән 45 коллектив иң яҡшылар тип аталыу хоҡуғы өсөн көрәште. Дөйөм алғанда, сәхнәгә планетаның төрлө мөйөштәренән ике меңдән ашыу артист сыға. Был күләмле мәҙәниәт смотрында Рәсәйҙән ни бары дүрт ансамбль, шул иҫәптән Башҡортостан коллективы – Өфө фән һәм технологиялар университетының «Айтуған» халыҡ бейеү ансамбле сығыш яһаны.
Көнәркәшлек етди була: ҡатнашыусыларҙың оҫталығын Европа, Азия, Африка һәм Латин Америкаһы эксперттары ингән абруйлы халыҡ-ара жюри баһалай. Судьялар техниканың таҙалығынан һәм хореографик һүрәттәрҙең ҡатмарлылығынан алып костюмдарҙың, музыкаль оҙатыуҙың ысынлығына тиклем бөтә нәмәгә иғтибар итә.
Беҙҙең йәштәребеҙ өсөн һынау еңелдән булмай. Коллектив етәксеһе, юғары категориялы педагог-хореограф, Башҡортостандың мәғариф отличнигы Әлфиә Сәйфуллина һөйләүенсә, конкурс ҡағиҙәләре буйынса өҙлөкһөҙ 15 минутлыҡ программа тәҡдим итергә тура килә. Башҡорт бейеүҙәренең тиҙлеген, бейек һикереүҙәрҙең күплеген һәм һүрәттәрҙең ҡатмарлы алмашыныуын иҫәпкә алып, был артистарҙан ғәйәт ҙур сыҙамлыҡ талап итә. “Айтуған” тамашасыларҙың һәм судьяларҙың йөрәген яулап, “Арҡайым татырҙары”, “Һабантуй”, “Айлы кис” һәм “Башҡортостан йәшлеге” бейеүҙәрен берҙәм блокҡа берләштереп сығыш яһай һәм еңеү яулай.
Ярыш өлөшөнән тыш, ойоштороусылар артистар өсөн бай мәҙәни программа әҙерләгән. Босфор буйлап яхтала йөрөү һәм Истанбулдың тарихи урындарына экскурсиялар ҡатнашыусылар өсөн ижади эш көндәренә сағыу өҫтәмә булып тора.
“Айтуған” өсөн был еңеү – юғары статустың сираттағы раҫлауы. 2010 йылда ойошторолған коллектив күптән инде Өфөнөң студенттар хореографияһының йөҙөнә әүерелде.
Уларҙың тупланмаһында Кремль һарайын да индереп, иң абруйлы майҙансыҡтарҙа сығыш яһау һәм донъяның тиҫтәләгән илдәрендә гастролдәрҙә йөрөү: Франциянан һәм Испаниянан алып Көньяҡ Кореяға тиклем. Бөгөн “Айтуған” йәнә башҡорт бейеү сәнғәтенең ғәжәпләндерергә генә түгел, ә донъяның иң юғары кимәлдәрендә лә еңеү яуларға һәләтле булыуын иҫбатланы.
Фотолар: Өфө фән һәм технологиялар университетынан.