Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Рәсәй халыҡтары берҙәмлеге йылы
18 Сентября , 13:50

94 йәш тә ҡамасау түгел

Һайлау комиссияһы ағзалары оло йәштәге яҡташтарын сәләмәтлек һәм оҙайлы ғүмер теләп оҙатты.

94 йәш тә ҡамасау түгел94 йәш тә ҡамасау түгел
94 йәш тә ҡамасау түгел

Бүздәк районында йәшәгән 94 йәшлек Зияда Сәләхетдин ҡыҙы Смакова 1550-се һайлау участкаһына гражданлыҡ бурысын үтәү өсөн үҙе теләп килгән.

“Мин һәр саҡ һайлауҙарға йөрөйөм, был бит минең изге  бурысым! Шундай мөмкинлек булғанда, ниңә тауыш бирмәҫкә? Мотлаҡ һайлаясаҡмын",– ти Зияда Сәләхетдин ҡыҙы.

Ысынлап та, хеҙмәт ветераны бер һайлауҙы ла ҡалдырмаған. Һайлау комиссияһы ағзалары оло йәштәге яҡташтарын сәләмәтлек һәм оҙайлы ғүмер теләп оҙатты.

 Фото: “Буздякские новости” гәзите сайтынан.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика