94 йәш тә ҡамасау түгел

Бүздәк районында йәшәгән 94 йәшлек Зияда Сәләхетдин ҡыҙы Смакова 1550-се һайлау участкаһына гражданлыҡ бурысын үтәү өсөн үҙе теләп килгән.
“Мин һәр саҡ һайлауҙарға йөрөйөм, был бит минең изге бурысым! Шундай мөмкинлек булғанда, ниңә тауыш бирмәҫкә? Мотлаҡ һайлаясаҡмын",– ти Зияда Сәләхетдин ҡыҙы.
Ысынлап та, хеҙмәт ветераны бер һайлауҙы ла ҡалдырмаған. Һайлау комиссияһы ағзалары оло йәштәге яҡташтарын сәләмәтлек һәм оҙайлы ғүмер теләп оҙатты.
Фото: “Буздякские новости” гәзите сайтынан.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026