Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Рәсәй халыҡтары берҙәмлеге йылы
18 Сентября , 13:40

“Һайламаһаҡ, кем беҙҙе ишетер?”

Берҙәм коллектив Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтай депутаты Кашшаф Ямалетдинов етәкселегендә гражданлыҡ бурысын үтәне.

“Һайламаһаҡ, кем беҙҙе ишетер?”“Һайламаһаҡ, кем беҙҙе ишетер?”
“Һайламаһаҡ, кем беҙҙе ишетер?”

“Танып” шифаханаһы коллективының  һайлауҙарға  мөнәсәбәте  һәр саҡ ыңғай, позитив характерҙа. Яңы Ҡаҙансы ауылындағы 932-се һайлау участкаһы асылыу менән шифахананың берҙәм коллективы Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтай депутаты Кашшаф Ямалетдинов етәкселегендә гражданлыҡ бурысын үтәне.

Шифахана директоры әйтеүенсә, бөгөн Асҡын районының  һәм республиканың нигеҙе һалына. Һәр тауыш мөһим, шуға күрә һәр кемдең һайлауҙа ҡатнашыуы кәрәк.

–Һайлау барышына битараф ҡалырға ярамай. Власть кешеләр тауышын ишетергә һәм уларҙың фекеренә ҡолаҡ һалырға тейеш. Тауыш бирмәһәк, беҙҙе кем ишетһен?– ти “Танып” хеҙмәткәрҙәре.

Фото: “Аскинская новь” гәзите сайтынан.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026

 

 

 

“Һайламаһаҡ, кем беҙҙе ишетер?”
“Һайламаһаҡ, кем беҙҙе ишетер?”
“Һайламаһаҡ, кем беҙҙе ишетер?”
“Һайламаһаҡ, кем беҙҙе ишетер?”
“Һайламаһаҡ, кем беҙҙе ишетер?”
“Һайламаһаҡ, кем беҙҙе ишетер?”
“Һайламаһаҡ, кем беҙҙе ишетер?”
“Һайламаһаҡ, кем беҙҙе ишетер?”
“Һайламаһаҡ, кем беҙҙе ишетер?”
Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика