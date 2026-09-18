“Һайламаһаҡ, кем беҙҙе ишетер?”

“Танып” шифаханаһы коллективының һайлауҙарға мөнәсәбәте һәр саҡ ыңғай, позитив характерҙа. Яңы Ҡаҙансы ауылындағы 932-се һайлау участкаһы асылыу менән шифахананың берҙәм коллективы Башҡортостан Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтай депутаты Кашшаф Ямалетдинов етәкселегендә гражданлыҡ бурысын үтәне.
Шифахана директоры әйтеүенсә, бөгөн Асҡын районының һәм республиканың нигеҙе һалына. Һәр тауыш мөһим, шуға күрә һәр кемдең һайлауҙа ҡатнашыуы кәрәк.
–Һайлау барышына битараф ҡалырға ярамай. Власть кешеләр тауышын ишетергә һәм уларҙың фекеренә ҡолаҡ һалырға тейеш. Тауыш бирмәһәк, беҙҙе кем ишетһен?– ти “Танып” хеҙмәткәрҙәре.
Фото: “Аскинская новь” гәзите сайтынан.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026