Башҡортостан
+17 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Рәсәй халыҡтары берҙәмлеге йылы
18 Сентября , 05:20

“Беҙ киләсәкте һайлайбыҙ”

“Беҙ  киләсәгебеҙҙе һайланыҡ, ә һеҙ?”– тип яҙған хакимиәт башлығы социаль селтәрҙәге сәхифәһендә.

“Беҙ киләсәкте һайлайбыҙ”“Беҙ киләсәкте һайлайбыҙ”
“Беҙ киләсәкте һайлайбыҙ”

Әлшәй район хакимиәте башлығы Наил Әбелғужин тормош иптәше менән һайлау участкаһына беренселәрҙән булып килгән.

“Беҙ киләсәгебеҙҙе һайланыҡ, ә һеҙ?”– тип яҙған ул социаль селтәрҙәге сәхифәһендә.

Һәр граждан ҡабул ителәсәк ҡарарҙарға йоғонто яһау, үҙенең тауышы ишетелһен өсөн һайлауға бара. Әлшәйҙәр был йәһәттән бик әүҙем, тыуған яғының үҫешенә битараф булмағанлығын, хәстәрлеген, гражданлыҡ позицияһын улар бөгөн асыҡ күрһәтәсәк.

 

Фото: Наил Әбелғужиндың МАХ каналынан.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026

 

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика