“Беҙ киләсәкте һайлайбыҙ”

Әлшәй район хакимиәте башлығы Наил Әбелғужин тормош иптәше менән һайлау участкаһына беренселәрҙән булып килгән.
“Беҙ киләсәгебеҙҙе һайланыҡ, ә һеҙ?”– тип яҙған ул социаль селтәрҙәге сәхифәһендә.
Һәр граждан ҡабул ителәсәк ҡарарҙарға йоғонто яһау, үҙенең тауышы ишетелһен өсөн һайлауға бара. Әлшәйҙәр был йәһәттән бик әүҙем, тыуған яғының үҫешенә битараф булмағанлығын, хәстәрлеген, гражданлыҡ позицияһын улар бөгөн асыҡ күрһәтәсәк.
Фото: Наил Әбелғужиндың МАХ каналынан.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026