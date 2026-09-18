Луиза тәүге тапҡыр һайлауға килде

Стәрлетамаҡ ҡалаһының 723-сө һайлау участкаһында иртәнән йәнлелек, байрамса мөхит тантана итә. Йәштәр ҙә сарала әүҙемлек күрһәтә.
Бюллетенен йәшниккә төшөргән иң беренсе һайлаусыға торт тапшырылды. Колледж студенты Луиза Иҙрисова ғүмерендә тәүге тапҡыр һайлауға килгән. Ул үҙенең кемгә тауыш бирәсәген яҡшы белә, шуға күрә һайлау процедураһын тыныс үткән. Әсәһе Роза Әкрәм ҡыҙы һайлауҙарға бик яуаплы ҡарай, һәр тауыш мөһим, тип иҫәпләй.
Сергей Крамсков фотоһы.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026