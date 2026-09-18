Башҡортостан
+17 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Рәсәй халыҡтары берҙәмлеге йылы
18 Сентября , 08:50

Луиза тәүге тапҡыр һайлауға килде

Йәштәр ҙә сарала әүҙемлек күрһәтә.

Луиза тәүге тапҡыр һайлауға килдеЛуиза тәүге тапҡыр һайлауға килде
Луиза тәүге тапҡыр һайлауға килде

Стәрлетамаҡ ҡалаһының 723-сө һайлау участкаһында иртәнән йәнлелек, байрамса мөхит тантана итә. Йәштәр ҙә сарала әүҙемлек күрһәтә.

Бюллетенен йәшниккә төшөргән иң беренсе һайлаусыға торт тапшырылды. Колледж студенты  Луиза Иҙрисова ғүмерендә тәүге тапҡыр һайлауға килгән. Ул үҙенең кемгә тауыш бирәсәген яҡшы белә, шуға күрә һайлау процедураһын тыныс үткән. Әсәһе Роза Әкрәм ҡыҙы  һайлауҙарға бик яуаплы ҡарай, һәр тауыш мөһим, тип иҫәпләй.

 

Сергей Крамсков фотоһы.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026

 

 

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика