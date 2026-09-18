“Моряк” тауыш бирҙе

Тәтешле районының Юда һайлау участкаһы һайлаусылары араһында махсус хәрби операцияла тәүге көндән ҡатнашыусы “Моряк” позывнойлы яугир ҙә бар.
Ул әле яраланғандан һуң тыуған яғына ҡайтып, дауаланыуын дауам итә. Тыуған ил яҙмышында әүҙем ҡатнашҡан, һуғыш яланынан һайлау кабинаһына тиклем илһөйәрлек рухы менән янған “Моряк” – дәүләт яҙмышы өсөн яуаплылыҡты үҙ өҫтөңә алыуға әҙерлектең сағыу өлгөһө.
Фото: “Татышлинский вестник” гәзите сайтынан.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026