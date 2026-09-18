Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Рәсәй халыҡтары берҙәмлеге йылы
18 Сентября , 12:05

“Моряк” тауыш бирҙе

Яугир  яраланғандан һуң тыуған яғына ҡайтып, дауаланыуын дауам итә. 

“Моряк” тауыш бирҙе“Моряк” тауыш бирҙе
“Моряк” тауыш бирҙе

Тәтешле районының Юда һайлау участкаһы һайлаусылары араһында махсус хәрби операцияла тәүге көндән ҡатнашыусы “Моряк” позывнойлы яугир  ҙә бар.

Ул әле яраланғандан һуң тыуған яғына ҡайтып, дауаланыуын дауам итә. Тыуған ил яҙмышында әүҙем ҡатнашҡан, һуғыш яланынан һайлау кабинаһына тиклем илһөйәрлек рухы менән янған “Моряк” –  дәүләт яҙмышы өсөн яуаплылыҡты үҙ өҫтөңә алыуға әҙерлектең сағыу  өлгөһө.

 

Фото: “Татышлинский вестник” гәзите сайтынан.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026

 

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика