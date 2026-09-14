Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Файҙалы эштәр йылы
14 Сентября , 16:30

Рөстәм Нәбиев яңы шәхси рекорд ҡуйған

- Миңә еңел бирелде тип әйтмәйем. Юҡ. Миңә ысынлап тороп ауырлыҡҡа түҙергә тура килде, ти блогер

Рөстәм Нәбиев яңы шәхси рекорд ҡуйғанРөстәм Нәбиев яңы шәхси рекорд ҡуйған
Рөстәм Нәбиев яңы шәхси рекорд ҡуйған

Рөстәм Нәбиев Өфөлә йүгереү буйынса марафонда ҡатнашып, 40 километрҙан ашыу араны коляскаһын ҡулдары ярҙамында хәрәкәтләндереп ярышҡан. Был еңел булмаған араны ул башҡа йүгереүселәр кеүек үк тиерлек ваҡытта үткән.

Блогер яңы шәхси рекорд ҡуйған.

- Миңә еңел бирелде тип әйтмәйем. Юҡ. Миңә ысынлап тороп ауырлыҡҡа түҙергә тура килде. Ҡул талды, хәл бөттө, әммә мин әйләндереүҙән туҡтаманым. Метр артынан метр, километр артынан километр – шулай сәғәттә 42,2 һандары күренгәнсәгә тиклем. Унан алда ғына Әлмәткә барып таңғы сәғәт биштә ҡайтҡайным, ә 9-ҙа стартҡа баҫтым. Йоҡлап хәл йыймайынса тиһәң дә була, - тип һөйләне Рөстәм Нәбиев.

Шулай уҡ ул марафонда еңмәүе, шулай ҙа уға ла (марафонға) уны еңергә бирмәүе тураһында ла өҫтәне.

Фото: Рөстәм Нәбиевтең “Бәйләнештә”ге шәхси битләүенән.

Автор:Аклима Гизатуллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика