Башҡортостан
+5 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Файҙалы эштәр йылы
8 Октября , 13:10

Шәп сара әҙерләйҙәр!

Иртәгә, 9 октябрь 19.00 сәғәттә, Өфөләге Ленин исемендәге парк үҙгәртеп ҡоролғандан һуң яңынан үҙ ишектәрен аса. Был көндә ҙур байрам булыуы көтөлә.

Добавить в предпочтительные источники Google
Шәп сара әҙерләйҙәр!Шәп сара әҙерләйҙәр!
Шәп сара әҙерләйҙәр!

Иртәгә, 9 октябрь 19.00 сәғәттә, Өфөләге Ленин исемендәге парк үҙгәртеп ҡоролғандан һуң яңынан үҙ ишектәрен аса. Был көндә ҙур байрам булыуы көтөлә.

Ҡунаҡтарҙы бай программа көтә:

Zainetdin этно-шоуы

“Голос” шоуында ҡатнашыусылар – Илдар Абдуллин һәм Наҙгөл Отузова

Балалар хоры һәм бейеү коллективтары

Кисәнең хедлайнеры – IOWA төркөмө сығыштары.

Төп сәхнә  - Туҡай урамы яғынан, Республика йорто янында.

Байрам Республика көнөнә тура килә, шуның өсөн йылы, сағыу һәм ҡала халҡын бергә туплаусы сара булыр ул.

Инеү түләүһеҙ. Ғаиләгеҙ менән килегеҙ, дуҫтарығыҙҙы саҡырығыҙ! Һеҙ ҙә уның асылыуын көткәнһегеҙҙер, тип ышанабыҙ.

 

Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!

 

 

  

Автор:Аклима Гизатуллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика