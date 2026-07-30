Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ғорурланабыҙ
30 Июля , 08:00

МХО яугирҙәре иҫтәлегенә билдә ҡуйылған

Һәйкәл Мәләүез районының Сергеевка ауылындағы “Фатиха” мәсете янында урынлашҡан.

МХО яугирҙәре иҫтәлегенә билдә ҡуйылғанМХО яугирҙәре иҫтәлегенә билдә ҡуйылған
МХО яугирҙәре иҫтәлегенә билдә ҡуйылған

Мәләүез районының Сергеевка ауылындағы “Фатиха” мәсете янында махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар иҫтәлегенә арналған билдә ҡуйылған. Был турала райондың “Путь Октября” гәзите яҙҙы.

Иҫтәлекле билдәне ҡуйыу – Марат хәҙрәт Ишбаевтың идеяһы. Был мемориал –Бөйөк Ватан һуғышы яугирҙәре һәм тыл хеҙмәтсәндәренә, Афғанстан һәм Чечен яуҙарында ҡатнашыусыларға асылған һәйкәлдәр менән бергә батырҙар рухына хөрмәт күрһәтеү, хәтергә алыу, киләһе быуынды Ватан һаҡсыларының батырлығы менән таныштырыу өсөн изге урынға әйләнде, ти сергеевкалар.

Иҫтәлекле билдәне асыуҙа ауыл халҡы, урындағы етәкселек, Нөгөш ауыл биләмәһенең ветерандар советы, Стәрлетамаҡ, Мәләүез ҡалаларынан ветерандар берләшмәләре вәкилдәре ҡатнашҡан.

Тыуған илебеҙ мәнфәғәттәрен яҡлап башын һалған яугирҙәрең исемдәре бер ҡасан да онотолмаҫ. Һәйкәлдәр бөгөн дә тыныс тормош хаҡына ҡулына ҡорал алып, дошманға ҡаршы алышҡандарға рәхмәт булып һынлана.

Фото: “Путь Октября” гәзите.

МХО яугирҙәре иҫтәлегенә билдә ҡуйылған
МХО яугирҙәре иҫтәлегенә билдә ҡуйылған
МХО яугирҙәре иҫтәлегенә билдә ҡуйылған
МХО яугирҙәре иҫтәлегенә билдә ҡуйылған
МХО яугирҙәре иҫтәлегенә билдә ҡуйылған
Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика