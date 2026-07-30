ВДВ-ға эләгергә тырышыусылар күп

2 августта, Һауа-десант ғәскәрҙәре көнө уңайынан, "Патриот" паркында, "Контракт буйынса хәрби хеҙмәтте һин һайлағанһың!" тигән акция ойошторола.
Сарала Бөйөк Ватан һуғышында ҡулланылған һәм бөгөнгө һуғыш ҡоралдарының макеты күрһәтеләсәк, шулай уҡ ҡунаҡтар һәм өфөләр пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәренең төрлө дрондарын ҡарай аласаҡ.
Акция мәғлүмәт-аңлатыу эштәрен үткәреүгә йүнәлтелгән. Теләгән һәр кем белгестәргә үҙен ҡыҙыҡһындырған һорауҙарын бирә ала. Хәрби хеҙмәт, Рәсәй Ҡораллы көстәренең ғәскәрҙәр төрө һәм башҡалар тураһында белергә мөмкин.
Фото: history.ric.mil.ru