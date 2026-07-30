Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ғорурланабыҙ
30 Июля , 09:00

ВДВ-ға эләгергә тырышыусылар күп

"Контракт буйынса хәрби хеҙмәтте һин һайлағанһың!"  акцияһына ҡушыл

ВДВ-ға эләгергә тырышыусылар күпВДВ-ға эләгергә тырышыусылар күп
ВДВ-ға эләгергә тырышыусылар күп

2 августта, Һауа-десант ғәскәрҙәре көнө уңайынан, "Патриот" паркында, "Контракт буйынса хәрби хеҙмәтте һин һайлағанһың!" тигән акция ойошторола.

Сарала Бөйөк Ватан һуғышында ҡулланылған һәм бөгөнгө һуғыш ҡоралдарының макеты күрһәтеләсәк, шулай уҡ ҡунаҡтар һәм өфөләр пилотһыҙ системалар ғәскәрҙәренең төрлө дрондарын  ҡарай аласаҡ.

Акция мәғлүмәт-аңлатыу эштәрен үткәреүгә йүнәлтелгән. Теләгән һәр кем белгестәргә үҙен ҡыҙыҡһындырған һорауҙарын бирә ала. Хәрби хеҙмәт, Рәсәй Ҡораллы көстәренең ғәскәрҙәр төрө һәм башҡалар тураһында белергә мөмкин.

Фото: history.ric.mil.ru

Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика