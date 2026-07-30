Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ғорурланабыҙ
30 Июля , 05:00

Ҡыйыуҙар һәм көслөләр

Спортты, мәҙәниәтте һәм патриотик традицияларҙы берләштерә

Ҡыйыуҙар һәм көслөләрҠыйыуҙар һәм көслөләр
Ҡыйыуҙар һәм көслөләр

2 август көнө "Патриот" паркында Һауа-десант ғәскәрҙәре көнө уңайынан, күләмле сара ойоштороласаҡ.

Ғөмүмән, Башҡортостанда Һауа-десант ғәскәрҙәре көнө – ғаилә байрамы. Ул спортты, мәҙәниәтте һәм патриотик традицияларҙы берләштерә.

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың иницитиваһы буйынса төҙөлгән "Патриот" паркында ғаилә менән ял итеү өсөн бөтә яҡтан да уңайлыҡтар булдырылған.

Радий Фәрит улы әйтеүенсә, беҙҙең бурыс – яугирҙәргә һәм зәңгәр берет кейгән ветерандарға уларҙың батырлығы һәм тоғро хеҙмәте өсөн оло рәхмәтебеҙҙе белдереү.

Фото: history.ric.mil.ru

Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика