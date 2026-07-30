Ҡыйыуҙар һәм көслөләр

2 август көнө "Патриот" паркында Һауа-десант ғәскәрҙәре көнө уңайынан, күләмле сара ойоштороласаҡ.
Ғөмүмән, Башҡортостанда Һауа-десант ғәскәрҙәре көнө – ғаилә байрамы. Ул спортты, мәҙәниәтте һәм патриотик традицияларҙы берләштерә.
Башҡортостан Башлығы Радий Хәбировтың иницитиваһы буйынса төҙөлгән "Патриот" паркында ғаилә менән ял итеү өсөн бөтә яҡтан да уңайлыҡтар булдырылған.
Радий Фәрит улы әйтеүенсә, беҙҙең бурыс – яугирҙәргә һәм зәңгәр берет кейгән ветерандарға уларҙың батырлығы һәм тоғро хеҙмәте өсөн оло рәхмәтебеҙҙе белдереү.
Фото: history.ric.mil.ru