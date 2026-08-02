Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ғорурланабыҙ
1 Августа , 19:15

Танышыбыҙ – оператор

Павел – пилотһыҙ осоусы аппараттың операторы буласаҡ. Бының өсөн иң мөһиме, уның теләге ҙур.

Танышыбыҙ – операторТанышыбыҙ – оператор
Танышыбыҙ – оператор

"Ватанды һаҡлаусылар" дәүләт фондында һәр саҡ кеше күп. Ир-ат бында Рәсәй Оборона министрлығы менән контракт төҙөргә килә. Уларҙың ҡайһы берҙәре пилотһыҙ осоусы ғәскәрҙәрҙә хеҙмәт итеүгә өҫтөнлөк бирә. Шуныһы, кемдер заманса техника менән "һин"гә һөйләшә, ә белмәгәндәр иһә учебный полигонда өйрәнәсәк.
Мәҫәлән, Өфө егете Павел, ә уға 25 йәш, иретеп йәбештереүсе булып эшләгән. Әңгәмәсебеҙ – өйләнгән.
– Башта кәләшем дә, бүтән туғандарым да махсус хәрби операцияға минең барыуыма ҡаршы ине, хәҙер иһә улар фекеремде тулыһынса хуплай, – тип һөйләй ул. – Электр, электрлаштырыу тигән һүҙҙәр йәки төшөнсәләр миңә яҡшы таныш. Әйтәйек, автомобилемдә электр берәй ерҙә янмаһа, бер ҙә автосервисҡа йүгермәнем, ә үҙем ремонтланым. БПЛА менән тәрән ҡыҙыҡһындым.
Шулай итеп, Павел – пилотһыҙ осоусы аппараттың операторы буласаҡ. Бының өсөн иң мөһиме, уның теләге ҙур.

Фото: Электрогазета.рф

Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика