Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ғорурланабыҙ
5 Августа , 10:30

Бөтәһе лә йәштәр ҡулында

Йәш армеецтар казармала йәшәй

Бөтәһе лә йәштәр ҡулындаБөтәһе лә йәштәр ҡулында
Бөтәһе лә йәштәр ҡулында

Башҡортостандың йыйылма командаһы "Гвардеец" Волга буйы федераль округының йәш армеецтарҙың округ йыйынында ҡатнаша. Сара Рәсәй Президентының Волга буйы федераль округындағы тулы хоҡуҡлы вәкиле Игорь Комаровтың күҙәтеүе аҫтында ойошторола. Унда Волга буйы федераль округының 14 төбәгенән һәм Луганск Халыҡ Республикаһынан командалар ҡатнаша.


Йыйындың тәүге көнөндә үҫмерҙәр Рәсәй Геройҙары менән осрашты, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар, хәрби ордендар кавалерҙары һәм хәрби хәрәкәттәр ветерандары менән күреште, һөйләште.


Йәш армеецтар казармала йәшәй, заманса техниканы һәм ҡоралды өйрәнә. Улар өсөн бай программа төҙөлгән, өс аҙна һуҙымында йәштәр төрлө яҡлап сынығыу аласаҡ.


Фото: Башҡортостан йәштәргә патриотик тәрбиә һәм хәрби саҡырылышҡа тиклемге әҙерлек үҙәге.

Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика