Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ғорурланабыҙ
8 Августа , 01:20

Ярҙамдан өҙмәйҙәр

Әлбиттә, район етәкселеге һәр йәһәттән дә булышлыҡ итә.

Ярҙамдан өҙмәйҙәрЯрҙамдан өҙмәйҙәр
Ярҙамдан өҙмәйҙәр

Салауат районы хакимиәте башлығы Марс Кашапов белдереүенсә, улар махсус хәрби операциялағы һалдаттарға ла, уларҙың ғаиләләренә лә тос ярҙам итәләр.
Мәҫәлән, Дилшод Йоносов – Ватаныбыҙҙы дошмандан һаҡлай, бурысына яуаплы ҡарағаны өсөн бик күп дәүләт наградалары менән бүләкләнгән. Әлбиттә, район етәкселеге һәр йәһәттән дә булышлыҡ итә. Ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡанында, Марс Фәрәх улы ил һаҡсыһын эш кабинетына саҡырып, һөйләшеү ойошторған. Әйткәндәй, Марс Кашапов Дилшод Закирджон улының ата-әсәһе һәм кәләше менән дә осрашҡан.

Азамат Ғайсин һәм уның ғаиләһенә лә булышлыҡ итәләр. Шуныһы, Президент Владимир Путиндың Указына ярашлы, Азамат Ғайсин Батырлыҡ ордены менән бүләкләнгән. Күптән түгел яугир Вилдан Сафин менән күрешкәндәр, уны, уның ғаиләһен дә ярҙамдан өҙмәйҙәр.
– Дилшод Йоносов, Азамат Ғайсин, Вилдан Ғайсин тураһында һөйләнек, ғөмүмән, махсус хәрби операция биләмәһендәге бөтә Ватан һаҡсыларына ла ярҙам итәбеҙ, – тип хәбәр итте Марс Кашапов. – Өйҙәренә утын килтереүҙән алып торлаҡ йорттарын яҡшыртыуға хәтлем һәммәһен дә ғәмәлгә ашырабыҙ. Был – мөҡәддәс бурыстарыбыҙҙың береһе.

Фото: Эльвира Ғәләева.

Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика