Башҡортостан
+13 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ғорурланабыҙ
26 Августа , 10:30

Ҡул һуғышын ҡарарға килегеҙ!

Өфө ҡалаһында күләмле сара көтөлә

Ҡул һуғышын ҡарарға килегеҙ!Ҡул һуғышын ҡарарға килегеҙ!
Ҡул һуғышын ҡарарға килегеҙ!

Өфө ҡалаһында күләмле сара көтөлә – 29 августта Көрәш һарайында республикабыҙ тарихында икенсе тапҡыр "Прайм Файтинг Чемпионшип" тигән ҡул һуғышы буйынса профессионал турнир үтәсәк. Ярыш "Спорт России" тип аталған дәүләт программаһы сиктәрендә уҙа.


Ҡул һуғышында Рәсәйҙән, Үзбәкстандан, Ҡырғыҙстандан һәм Төркиәнән, алты ауырлыҡ категорияһында ун спортсы ҡатнаша. Иң тулҡынландырғаны һәм ҡыҙығы, әлбиттә, Илнар "Хантер" Ишембаевтың сығышы булыр тип көтөлә. Ул Үзбәкстандан Бобур Курбонов менән көс һынаша. Ғөмүмән, көйәрмәндәрҙе хәтәр шәп тамаша көтә.
Фото: Молодежная газета.

Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика