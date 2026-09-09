Башҡортостан
+13 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ғорурланабыҙ
9 Сентября , 04:00

Түбәнге Балтастар ҡаһарман ауылдаштарының иҫтәлеген мәңгеләштерҙе

“Дан аллеяһы”нда батырҙарға арналған мемориаль таҡтаташтар асылды

Түбәнге Балтастар ҡаһарман ауылдаштарының иҫтәлеген мәңгеләштерҙеТүбәнге Балтастар ҡаһарман ауылдаштарының иҫтәлеген мәңгеләштерҙе
Түбәнге Балтастар ҡаһарман ауылдаштарының иҫтәлеген мәңгеләштерҙе

Август айында Тәтешле районының Түбәнге Балтас ауылындағы “Дан аллеяһы”нда махсус хәрби операцияла һәләк булған яҡташтар иҫтәлегенә мемориаль таҡтаташтар асылды. Был турала район хакимиәтенең социаль селтәрҙәрҙәге төркөмдәренән билдәле булды.

“Юрий Баймиев, Нәсим Ғәлиев, Леонид Ғилмийәров, Финат Дәүләтбаев, Петр Дәүләтханов, Фирдүс Саҙриханов, Валентин Сундюков, Любомир Фазлыев һәм Илнур Хәйҙәршин – тыуған ерҙәренең ысын улдары, хәрби бурыстарын намыҫ менән үтәп, Ватанды һаҡлар өсөн үҙ ғүмерҙәрен ҡорбан итеүселәр. Уларҙың исеме тыуған ауылдары һәм Тәтешле районы тарихында мәңгелеккә ҡалыр”, – ти тәтешлеләр.

“Дан аллеяһы”ндағы таҡтаташтар иҫтәлекле билдә генә түгел, ә яҡташтарҙың тыныслыҡ һәм илебеҙ хәүефһеҙлеге хаҡына ғүмерҙәрен аямаған яугирҙәр тураһында хәтерҙе һаҡлауы өлгөһө, батырҙарға йөрәктән сыҡҡан оло рәхмәте һынланышы ла.

Республикабыҙҙа һәләк булған яугирҙәр хаҡында иҫтәлекте һаҡлау буйынса мөһим эштәр атҡарыла. Тәтешленең Түбәнге Балтас ауылы халҡы ла изге ғәмәлдән ситтә ҡалманы – был ҙур ихтирамға һәм маҡтауға лайыҡ. Ватан хаҡына ғүмерҙәрен фиҙа ҡылған ҡаһармандарҙың исеме онотолмаһын! 

Фото: район хакимиәтенең социаль селтәрҙәге төркөмөнән (vk.ru/wall-146798139_31161)

Түбәнге Балтастар ҡаһарман ауылдаштарының иҫтәлеген мәңгеләштерҙе
Түбәнге Балтастар ҡаһарман ауылдаштарының иҫтәлеген мәңгеләштерҙе
Түбәнге Балтастар ҡаһарман ауылдаштарының иҫтәлеген мәңгеләштерҙе
Түбәнге Балтастар ҡаһарман ауылдаштарының иҫтәлеген мәңгеләштерҙе
Түбәнге Балтастар ҡаһарман ауылдаштарының иҫтәлеген мәңгеләштерҙе
Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика