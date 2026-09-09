Түбәнге Балтастар ҡаһарман ауылдаштарының иҫтәлеген мәңгеләштерҙе

Август айында Тәтешле районының Түбәнге Балтас ауылындағы “Дан аллеяһы”нда махсус хәрби операцияла һәләк булған яҡташтар иҫтәлегенә мемориаль таҡтаташтар асылды. Был турала район хакимиәтенең социаль селтәрҙәрҙәге төркөмдәренән билдәле булды.
“Юрий Баймиев, Нәсим Ғәлиев, Леонид Ғилмийәров, Финат Дәүләтбаев, Петр Дәүләтханов, Фирдүс Саҙриханов, Валентин Сундюков, Любомир Фазлыев һәм Илнур Хәйҙәршин – тыуған ерҙәренең ысын улдары, хәрби бурыстарын намыҫ менән үтәп, Ватанды һаҡлар өсөн үҙ ғүмерҙәрен ҡорбан итеүселәр. Уларҙың исеме тыуған ауылдары һәм Тәтешле районы тарихында мәңгелеккә ҡалыр”, – ти тәтешлеләр.
“Дан аллеяһы”ндағы таҡтаташтар иҫтәлекле билдә генә түгел, ә яҡташтарҙың тыныслыҡ һәм илебеҙ хәүефһеҙлеге хаҡына ғүмерҙәрен аямаған яугирҙәр тураһында хәтерҙе һаҡлауы өлгөһө, батырҙарға йөрәктән сыҡҡан оло рәхмәте һынланышы ла.
Республикабыҙҙа һәләк булған яугирҙәр хаҡында иҫтәлекте һаҡлау буйынса мөһим эштәр атҡарыла. Тәтешленең Түбәнге Балтас ауылы халҡы ла изге ғәмәлдән ситтә ҡалманы – был ҙур ихтирамға һәм маҡтауға лайыҡ. Ватан хаҡына ғүмерҙәрен фиҙа ҡылған ҡаһармандарҙың исеме онотолмаһын!
Фото: район хакимиәтенең социаль селтәрҙәге төркөмөнән (vk.ru/wall-146798139_31161)