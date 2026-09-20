МХО ветерандары турнирҙа сығыш яһаны

Өфөлә спорттың көслө төрҙәре буйынса “Батырҙар алышы” тигән милли кубок һәм армрестлинг буйынса “Уральская Сечь” ярыштары үтте. Күләмле был сара “Көслө кешеләр” спорт реабилитацияһы проекты сиктәрендә уҙғарылды. Ул “Ватанды һаҡлаусылар” фондының Башҡортостан буйынса филиалы һәм Башҡортостандың махсус хәрби операция ветерандары ассоциацияһы ҡатнашлығында һәм ярҙамында ойошторолдо.
Ярыштар Башҡортостандан, Татарстандан, Удмуртиянан, Һамар һәм Ырымбур өлкәләренән атлеттарҙы берләштерҙе. Зал металл тауышынан, хеҙмәттәштәрҙең янып-көйөүенән гөрләп торҙо, спорт берҙәмлеге көсө сағылды. Ярыштарҙың төп ғорурлығы шунда булды – махсус хәрби операция ветерандары һәүәҫкәр спортсылар менән бер тигеҙ ярышты.
Рекордтар һәм шәхси еңеүҙәргә лайыҡ булыусылар: Өфөнән Альберт Мостафин – махсус хәрби операция ветераны, “Көслө кешеләр” проекты амбассадоры ятҡан килеш 242,5 килограмм күтәрҙе һәм халыҡ-ара класлы спорт мастеры нормативын үтәне. Өфөнән шулай уҡ махсус хәрби операция ветераны Артем Мөхәрәмов көс өсбәйгеһендә 330 килограмм йыйҙы.
Талбазынан Кирилл Павлов тимер сыҙамлыҡ күрһәтте һәм бицепсҡа ҡәтғи штанга күтәреүҙә 47,5 килограмм күтәрҙе. Иглин районынан Рәфис Нуриханов “Роллинг Тандер” дисциплинаһында 47,5 килограмм һөҙөмтәһенә өлгәште.
Был турнир ныҡышмал йәйге күнекмә һөҙөмтәһен йомғаҡлау сараһы булды. Көс спорты беҙҙең егеттәргә яраланыуҙан һуң физик тергеҙеүҙе тиҙләтергә, хис-тойғолар көсөргәнешенән ҡотолорға булышлыҡ итеүен йәнә бер раҫланы.
Артур Сәлимов фотолары.