Башҡортостан
+5 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ғорурланабыҙ
2 Октября , 04:00

Дрондар һуғышында беҙгә етеүсе юҡ

Ил һаҡсыһының бындай ҡыйыу аҙым яһауына һоҡланырға ғына ҡала.  

Добавить в предпочтительные источники Google
Дрондар һуғышында беҙгә етеүсе юҡДрондар һуғышында беҙгә етеүсе юҡ
Дрондар һуғышында беҙгә етеүсе юҡ

Ислам Түләбаевтың һүҙҙәренә ҡарағанда, дрондар һуғышында Рәсәй Ҡораллы Көстәренә етеүсе бер ил дә юҡ, Ватаныбыҙҙа етештерелгән пилотһыҙ осоусы аппараттары иң көслөһө.

Әйткәндәй, әлеге танышым кисә генә Өфө фән һәм технологиялар университетында белем эстәгән, ҡулына диплом алған. Бөгөн иһә егет пилотһыҙ осоусы аппараттның серҙәренә төшөнөп, уны оҫта ҡуллана.

– Илебеҙҙең яҙмышы ҡыл өҫтөндә ҡалғанда, өйҙә йәки эштә тик кенә ултыра алманым, – тип һөйләй Ватан һаҡсыһы. – Рәсәй Оборона министрлығы менән контракт төҙөнөм, махсус хәрби операция биләмәһендә дошманға ҡаршы алыш юлына баҫтым.

Кисәге студенттың, бөгөн ил һаҡсыһының бындай ҡыйыу аҙым яһауына һоҡланырға ғына ҡала.

 

Фото: Айрат Нурмөхәмәтов.

Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика