Дрондар һуғышында беҙгә етеүсе юҡ

Ислам Түләбаевтың һүҙҙәренә ҡарағанда, дрондар һуғышында Рәсәй Ҡораллы Көстәренә етеүсе бер ил дә юҡ, Ватаныбыҙҙа етештерелгән пилотһыҙ осоусы аппараттары иң көслөһө.
Әйткәндәй, әлеге танышым кисә генә Өфө фән һәм технологиялар университетында белем эстәгән, ҡулына диплом алған. Бөгөн иһә егет пилотһыҙ осоусы аппараттның серҙәренә төшөнөп, уны оҫта ҡуллана.
– Илебеҙҙең яҙмышы ҡыл өҫтөндә ҡалғанда, өйҙә йәки эштә тик кенә ултыра алманым, – тип һөйләй Ватан һаҡсыһы. – Рәсәй Оборона министрлығы менән контракт төҙөнөм, махсус хәрби операция биләмәһендә дошманға ҡаршы алыш юлына баҫтым.
Кисәге студенттың, бөгөн ил һаҡсыһының бындай ҡыйыу аҙым яһауына һоҡланырға ғына ҡала.
Фото: Айрат Нурмөхәмәтов.