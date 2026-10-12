Данилдың йәне икенсе кешелә йәшәй

Башҡортостандың һаулыҡ һаҡлау министры Айрат Рәхмәтуллин махсус хәрби операция ҡатнашыусы яҡташыбыҙ Данил Шәрифуллин тураһында һөйләне. Яугир үҙ ғүмерен ҡурҡыныс аҫтына ҡуйып, сит кешегә — Санкт-Петербург ҡалаһынан Владимир Скородумовҡа ғүмер бүләк итә.
2019 йылда уҡ тзге йөрәкле Данил арҡа мейеһе донорҙары исемлегенә теркәлә. 2022 йылда иһә үҙ теләге менән махсус хәрби операцияға китә.
Унда саҡта клиниканан шылтыраталар: уның ДНК-һы Санкт-Петербургтан ауыр сирле Владимир Скородумовтың ДНК-һы менән тап килгән. Был — һирәк күренеш, юҡҡамы ни донорҙарҙы йылдар буйы бөтә донъя буйлап эҙләйҙәр.
Данил оҙаҡ уйламай, донор булырға ризалыҡ бирә. Ул бер нисә көнгә генә алғы һыҙыҡтан сығып, процедураға килә. Барыһы ла уңышлы үтә, һәм Владимирҙың ғүмере һаҡлап алып ҡалына.
Әммә яу яланына ҡайтҡас, ни бары дүрт көндән, 2023 йылдың 3 мартында, Данил Лисичанск ҡалаһы янында батырҙарса һәләк була.
Владимир аҙаҡтан Данилдың яҡындары — ҡатыны Юлиә, улы Тимур һәм ағаһы Шамил менән осрашыуға килә. "Владимирҙы туғаным кеүек яҡын күрҙем, унда минең иремдең бер өлөшө йәшәй", — тип күҙ йәштәре аша һөйләй Юлиә. Данилдың өлгөһөндә уның ағаһы Шамил да донорҙар исемлегенә теркәлә.
Башҡортостандың һаулыҡ һаҡлау министры Айрат Рәхмәтуллин: "Данил Шәрифуллин — ысын герой. Ул кешене үлемдән йолоп алып ҡалды. Быға хөрмәт менән ҡарарға һәм уны онотмаҫҡа кәрәк", — тип белдерҙе.