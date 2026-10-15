Ғаиләһе ҡараулы

Махсус хәрби операция биләмәһендәге һалдаттар – тыныслыҡ һаҡсылары ла, ғорурлығыбыҙ ҙа. Уларҙың һәр береһе – Герой. Бөгөн Рәсәй Оборона Министрлығы менән контаркт төҙөүселәр көндән-көн арта, хатта урындарҙа хәрби комиссариаттың ҡапҡаһы алдында һыу буйы сират хасил булған. Айырыуса йәштәр пилотһыҙ осоусы ғәскәрҙәрҙә хеҙмәт итергә атлығып тора. Ни тиһәң дә, тап ул һауа-десант ғәскәрҙәре һымаҡ элиталыларҙан һанала. Рәсәйҙең Ҡораллы Көстәре – донъяла иң ҡеүәтлеһе, уға етеүсе бер ил дә, дәүләт тә әлегә юҡ. Рәсәйҙең Баш командующийының аҡыллы сәйәсәте арҡаһында беҙҙә тыныслыҡ тантана итә.
Әйткәндәй, Ейәнсура районы хакимиәте башлығы Дәмин Юланов махсус хәрби операция биләмәһендә йыш булды, әле лә һалдаттарға даими рәүештә гуманитар йөк ташыуҙы ойоштора, МХО-лағы ил һаҡсыларын һәм уларҙың ғаиләләрен ярҙамдан өҙмәй. Шулай уҡ ҡыҫҡа ваҡытлы ялға ҡайтҡандар менән төрлө осрашыуҙар ҙа ойоштора. Дөйөмләштереп әйткәндә, Дәмин Марат улы махсус хәрби операцияға бәйле бөтә эштәрҙе лә тулыһынса хәстәрләй.
Республикабыҙҙың көньяҡ өлөшөндә командировкала йыш буларға тура килә, бигерәк тә Ейәнсура тарафтарына барғанда ил һаҡсылары менән күрешеп, әңгәмәләр ойошторабыҙ, батырҙ:ар тураһында һүрәтләмәләр өсөн мәғлүмәт йыябыҙ.
Хакимиәт башлығы белдереүенсә, ошо көндәрҙә "Ғәлиән" позывнойлы һалдат менән осрашҡан, дөрөҫөрәге, яугир уның эш урынына килгән. Шуныһы, ул тәүге тапҡыр отпускыға ҡайтҡан булған. Шул иғтибарға лайыҡ, район етәксеһе менән ойошторолған сараның әһәмиәте баһалап бөткөһөҙ, һалдаттарҙың һөйләгәндәре һәр ваҡыт тыныслыҡ урынлаштырыуға һәм төбәктең һәр йәһәттән дә үҫешенә ҡайтып ҡала.
– "Ғәлиән" хәрби хеҙмәткә юлланыр алдынан барыһын да төптән уйлаған, тәрәндән фекер йөрөткән, ул – доброволец, – тип һөйләй Дамин Юланов. – Махсус хәрби операцияға тиклем ул Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы тармағында эшләгән. Бөгөн иһә яҡташыбыҙ Донецк Халыҡ Республикаһында пилотһыҙ осоусы ғәскәрҙәрҙә хеҙмәт итә. Уның маҡсаты изге – Ватанды һаҡлау, тимәк, үҙеңдең яҡындарыңды ҡурсалау. Уны тыуған йортонда ғәзиз әсәһе көтә. Ә ике ҡыҙы йәки ике ҡанаты – студенттар, ҡалалал йәшәйҙәр. Балалары аталарын ныҡ һағына һәм юҡһына, беҙҙең ише яҡындарының тыуған иленә Еңеү менән тиҙерәк ҡайтыуын түҙемһеҙләнеп көтә.
– Тегендә, алғы һыҙыҡта, бөтәһе лә бер ғаилә кеүек, – тип һөйләй "Ғәлиән". – Төрлө кешеләр осрай, төрлө яҙмышҡа дусар булғандар, әммә ифрат ныҡ татыу йәшәйбеҙ, бер-беребеҙгә һәр саҡ ярҙам итәбеҙ, һәр кем дуҫтары өсөн тауҙай торорға әҙер. Иптәшлек һәм берҙәмлек – бына былар инде хәҙер бигерәк тә кәрәк. Бүләкләүҙәр ҙә, ниндәйҙер ялтырауыҡ һүҙҙәр ҙә артыҡ, ә бары тик дуҫыңдың иңен тойоу – иң мөһиме. Бында айырым уңыштарың өсөн ҙур награда – ул отпуск бирелеү. Миҙал да, грамота ла түгел, ә тыуып-үҫкән өйөңдә әсәйеңде ҡосағыңа алыу, шул ғына. Ҡыҙҙарың менән осрашыу, өй еҫен тойоу. Иң ҡиммәтле нәмә – яҡындарың янында булыу. Бына шуның өсөн дә беҙ – алғы һыҙыҡта ла инде.
Шул иғтибарға лайыҡ, пилотһыҙ осоусы ғәскәрҙәргә егеттәрҙе алыу дауам итә. Был һәр кемгә Ватанды һаҡлау өсөн бирелгән ҙур мөмкинлек. Уның өсөн, әлбиттә, башта уҡыталар, белем эстәйһең, үҙ сиратында, заманса стандарттар буйынса эшләһең артабан. Тағы ла бер нәмә – ҡош осҡан бейеклектән илебеҙҙе дошмандан ҡурсалайһың. Был осраҡта дошман менән бер ниндәй ҙә бәйләнешкә инмәйһең, уның ҡарауы, яҡшы һөҙөмтәләргә өлгәшәһең.
Беҙгә "Ғәлиәндең" туғандары, дуҫ-иштәре һәм фекерҙәштәре менән дә осрашыу бәхете тәтене. Мәҫәлән, педагогтар билдәләүенсә, ул мәктәптә бик тырыш бала булған, дәрескә һәр саҡ әҙерлекле килгән, дәрестә гел генә ҡатнашып ултырған, уҡытыусы ниндәй генә һорау биреүенә ҡарамаҫтан, иң беренсе булып ҡул күтәреп дөрөҫ яуап биргән. Яҡташыбыҙ тик яҡшы билдәләренә генә өлгәшкән, улай ғына ла түгел, мәктәп тормошондағы төрлө сараларҙың уртаһында ҡайнаған. Спорт ярыштарында алдынғылыҡты бирмәүе, төрлө концерттарҙа йырлау маһирлығын күрһәтеүе, кәрәк икән, сәхнәне дер һелкетеп бейеүе һәм башҡа сараларҙа башлап йөрөүе шуға асыҡ миҫал.
– Бик матур ғаиләлә үҫте, яҡындары уның уңышлы киләсәге өсөн бар көсөн һалды, – ти уның туғандары. – Хәйер, үҙе лә ныҡ тырышҡас, һис кенә лә һынатманы. Лидерлыҡ сифаттарын айырып әйтергә мөмкин. Тиҫтерҙәре менән тиҙ уртаҡ тел тапты, үҙ сиратында, улар һәр ваҡыт уның кәңәшенә таянды. Туғандары өсөн өҙөлөп тороу, ярҙам итеү күркәм сифаттарҙы ла үҙ иткән ул.
Беҙгә билдәле булыуынса, Ейәнсура районы хакимиәте етәкселеге махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан һалдаттарҙы һәм уларҙың ғаиләләрен ярҙамдан өҙмәй. Дәмин Юланов әйтеүенсә, һәр йәһәттән дә булышлыҡ итеү – мөҡәддәс бурыстарҙың береһе. Мәҫәлән, "Ғәлиән" позывнойлы яугир ҙә хакимиәт етәкселегенең ярҙамын даими тоя, үҙ сиратында, ул барыһына ла рәхмәтле.
Иҫәнғол ауылы урамынан имәндәй төҙ кәүҙәле бер уҙаман атлай, аҙымдары ышаныслы һәм ныҡ баҫып килә. Моғайын да, үҙенең түгел, киреһенсә ил мәнфәғәте менән йәшәгәндәр генә шундай батыр ҙә, ҡыйыу ҙа була алалыр. Уны танымаған кеше юҡ, һәр кем һаулыҡ һораша, ул үҙе лә, ололарға ихтирамлы, кеселәргә кеселекле. Кем тип уйлайһығыҙ? Әлбиттә, мәҡәләмдең төп геройы – "Ғәлиән" позывнойлы һалдат. Беҙ ҙә яугиргә тик уңыштар теләнек һәм тыуған яғына йәһәтерәк Еңеү менән иҫән-һау ҡайтыуын теләнек.
Фото: "Бәйләнештә" селтәренән.