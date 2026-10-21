Геройҙарыбыҙҙың ҡаһарманлығы онотолмаҫ

Архангел районының Ҡыҙыл Елем ауылында Советтар Союзы Геройы Иван Алексеевич Антипин, шулай уҡ махсус хәрби операция зонаһында һәләк булған ауыл биләмәһе хәрбиҙәре иҫтәлегенә арналған мини-футбол буйынса традицион район-ара турнир үтте.
Был турнир - Ватаныбыҙҙы һаҡлаусыларға хөрмәт һәм рәхмәт билдәһе. Сарала ҡатнашыусылар, килгән ҡунаҡтар һәм ауыл халҡы ил именлеге һәм тыныслығы өсөн ғүмерен биргән геройҙарҙы хөрмәтләп иҫкә алды. Һәләк булған хәрбиҙәрҙең ғаиләләренә айырыуса йылы һүҙҙәр әйтелде.
Бындай саралар быуындарҙы берләштерә, тарихи хәтерҙе һаҡлай. Элекке һәм хәҙерге заман геройҙарының батырлығы мәңгегә халыҡ йөрәгендә һаҡлана.
Архангел районы хакимиәте сайтынан.