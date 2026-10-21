Башҡортостан
+8 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Ғорурланабыҙ
21 Октября , 14:25

Геройҙарыбыҙҙың ҡаһарманлығы онотолмаҫ

Архангел районының Ҡыҙыл Елем ауылында Советтар Союзы Геройы Иван Алексеевич Антипин, шулай уҡ махсус хәрби операция зонаһында һәләк булған ауыл биләмәһе хәрбиҙәре иҫтәлегенә арналған мини-футбол буйынса традицион район-ара турнир үтте

Добавить в предпочтительные источники Google
Геройҙарыбыҙҙың ҡаһарманлығы онотолмаҫГеройҙарыбыҙҙың ҡаһарманлығы онотолмаҫ
Геройҙарыбыҙҙың ҡаһарманлығы онотолмаҫ

Архангел районының Ҡыҙыл Елем ауылында Советтар Союзы Геройы Иван Алексеевич Антипин, шулай уҡ махсус хәрби операция зонаһында һәләк булған ауыл биләмәһе хәрбиҙәре иҫтәлегенә арналған мини-футбол буйынса традицион район-ара турнир үтте.

Был турнир - Ватаныбыҙҙы һаҡлаусыларға хөрмәт һәм рәхмәт билдәһе. Сарала ҡатнашыусылар, килгән ҡунаҡтар һәм ауыл халҡы ил именлеге һәм тыныслығы өсөн ғүмерен биргән геройҙарҙы хөрмәтләп иҫкә алды. Һәләк булған хәрбиҙәрҙең ғаиләләренә айырыуса йылы һүҙҙәр әйтелде.

Бындай саралар быуындарҙы берләштерә, тарихи хәтерҙе һаҡлай. Элекке һәм хәҙерге заман геройҙарының батырлығы мәңгегә халыҡ йөрәгендә һаҡлана.

Архангел районы хакимиәте сайтынан.

Геройҙарыбыҙҙың ҡаһарманлығы онотолмаҫ
Геройҙарыбыҙҙың ҡаһарманлығы онотолмаҫ
Геройҙарыбыҙҙың ҡаһарманлығы онотолмаҫ
Геройҙарыбыҙҙың ҡаһарманлығы онотолмаҫ
Геройҙарыбыҙҙың ҡаһарманлығы онотолмаҫ
Геройҙарыбыҙҙың ҡаһарманлығы онотолмаҫ
Геройҙарыбыҙҙың ҡаһарманлығы онотолмаҫ
Геройҙарыбыҙҙың ҡаһарманлығы онотолмаҫ
Геройҙарыбыҙҙың ҡаһарманлығы онотолмаҫ
Геройҙарыбыҙҙың ҡаһарманлығы онотолмаҫ
Геройҙарыбыҙҙың ҡаһарманлығы онотолмаҫ
Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика