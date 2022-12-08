Халыҡ-ара бизнес аҙналығына бер аҙна ҡалды!

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До «Международной недели бизнеса — 2022» осталась всего неделя!
Показываем вам приветствие генерального директора АНО «Национальное агентство развития предпринимательства» Юлии Алферовой. Она пригласила всех принять участие в мероприятии, которое позволяет большому количеству людей наладить деловые связи, сформировать необходимые договоренности и направления деятельности!
Башкортостан, как отметила Юлия Алферова, — драйвер в ряде направлений. Мы с этим согласны.
Уфа, с 14 по 16 декабря!