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8 Декабрь , 17:45

Халыҡ-ара бизнес аҙналығына бер аҙна ҡалды!

Ул Өфөлә үтә.

Халыҡ-ара бизнес аҙналығына бер аҙна ҡалды!
Халыҡ-ара бизнес аҙналығына бер аҙна ҡалды!

До «Международной недели бизнеса — 2022» осталась всего неделя!

Показываем вам приветствие генерального директора АНО «Национальное агентство развития предпринимательства» Юлии Алферовой. Она пригласила всех принять участие в мероприятии, которое позволяет большому количеству людей наладить деловые связи, сформировать необходимые договоренности и направления деятельности!

Башкортостан, как отметила Юлия Алферова, — драйвер в ряде направлений. Мы с этим согласны.

Уфа, с 14 по 16 декабря!

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
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