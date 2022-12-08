Халыҡ-ара бизнес аҙналығына бер аҙна ҡалды!

До «Международной недели бизнеса — 2022» осталась всего неделя!



Показываем вам приветствие генерального директора АНО «Национальное агентство развития предпринимательства» Юлии Алферовой. Она пригласила всех принять участие в мероприятии, которое позволяет большому количеству людей наладить деловые связи, сформировать необходимые договоренности и направления деятельности!



Башкортостан, как отметила Юлия Алферова, — драйвер в ряде направлений. Мы с этим согласны.

Уфа, с 14 по 16 декабря!