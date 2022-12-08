Халыҡ-ара бизнес аҙналығына ете көн ҡалды!

До «Международной недели бизнеса — 2022», которая станет площадкой для коллаборации лучших российских практик и разработки новых механизмов поддержки предпринимателей, осталось всего 7 дней!



Рады представить вам приветствие руководителя Центра отраслевой экономики ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации» Инны Рыковой!



Она анонсировала обсуждение проекта Евразийского экономического центра.

Уфа, с 14 по 16 декабря — новые инвестиции, новые проекты, новые возможности!