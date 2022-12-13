55 килешеү төҙөү ҡарала

На Международной неделе бизнеса в Уфе подпишут 55 соглашений в сфере образования, промышленности и торговли.



На полях юбилейного Форума «Международная неделя бизнеса» власти Республики Башкортостан планируют заключить 55 соглашений, из них 25 инвестиционных. В рамках этих соглашений появится 1,5 тысячи новых рабочих мест. Инвестиции будут вложены в науку и технологии, в строительство школ и агрокомплексов, в производство полимеров, создание логистических центров и модернизацию придорожного сервиса.



Одним из важных направлений работы форума станет подписание концессионного соглашения с АФК «Система» по реализации проекта строительства Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Работа по созданию сети современных вузовских кампусов проводится по поручению Президента России Владимира Путина, и Уфа вошла в число городов, где будут реализованы первые проекты межвузовских кампусов мирового уровня.



— Планируемый объем инвестиций по проекту – 26,9 млрд рублей, в том числе стоимость создания объекта – 25 млрд рублей. Средства федерального бюджета составят 11,7 млрд рублей. Республикой Башкортостан в рамках региональной адресной инвестиционной программы выделено 3,6 млрд рублей. Срок действия концессионного соглашения составит 25 лет, в том числе инвестиционная стадия – 4 года. На сегодняшний день утверждена дорожная карта, сформирована проектная команда, готова архитектурно-градостроительная концепция и разработана проектно-сметная документация первой очереди кампуса, IQ-парка площадью 35,8 тысяч квадратных метров. Задача кампуса - стать центральной точкой научных и образовательных ресурсов региона, местом притяжения студентов и молодых ученых всего мира, центром сбора, анализа и внедрения передовых технических решений и бизнес-идей, — рассказал Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.



Один из крупных к подписанию проектов Форума - соглашение с ООО «ТАВРОС АГРОПАРК» по строительству в Башкортостане агропарка на 25 млрд рублей с созданием 85 новых рабочих мест.



— Реализация проекта будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности региона, создаст дополнительные условия для выхода наших сельхозпроизводителей на полки федерального и регионального ритейла. Кроме того, развитие агрологистической инфраструктуры будет способствовать сокращению ценовых колебаний на продовольственном рынке, а результатом станет потребление населением республики качественной продукции, — отметил министр торговли и услуг Башкортостана Алексей Гусев.



Среди крупных объектов торговли также готовится к реализации инвестпроект по строительству в регионе в течение двух лет логистического комплекса «Фармленд» с общим объемом инвестиций до 1,25 млрд рублей и созданием 100 новых рабочих мест. Соглашение о сотрудничестве с Правительством Республики Башкортостан компания планирует заключить на полях Форума.



В рамках Международной недели бизнеса будут подписаны соглашения, направленные на развитие преференциальных зон региона. Так, дальнейшее развитие территорий опережающего развития пополнит инвестиционный портфель республики на 9 млрд рублей, в один из проектов в особой экономической зоне «Алга» инвестор вложит 4,5 млрд рублей.



По мнению экспертов, все готовящиеся соглашения имеют важное значение для развития республики. В частности, планируется подписать ряд концессионных соглашений по строительству школ в городах Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск и Уфимском районе на сумму более 12 млрд рублей, готовятся договоренности в сфере сельского хозяйства на 4,2 млрд рублей, промышленности на 140,5 млн рублей (вместе с проектами Фонда развития промышленности РБ), торговли на 31,5 млрд рублей.



Напомним, с 14 по 16 декабря в Уфе состоится Международная неделя бизнеса. Ежегодное экономическое событие объединит более 3 000 человек: представителей власти, бизнес-сообществ и экспертов из разных сфер. На полях юбилейного Форума пройдет более 50 деловых мероприятий, на которых выступят более 500 спикеров федерального и международного уровня из более чем 20 стран. Стратегическим партнёром Форума выступает АО «Башкирская содовая компания».

Трансляция будет доступна на сайте Форума: https://ibw-bashkortostan.com

Фото: "Башинформ".