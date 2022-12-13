Төркиә менән тауар әйләнеше артты

В 2022 году товарооборот Республики Башкортостан с Турцией увеличился на 42 процентов.



По словам министра внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргариты Болычевой, за 9 месяцев текущего года взаимный товарооборот Башкортостана с Турцией увеличился на 41,7% относительно показателя аналогичного периода 2021 года, при этом экспорт увеличился на 38,8%, импорт - на 64,3%.



- Отмечу, что в общем объеме товарооборота Республики Башкортостан среди 113 стран - торговых партнеров в январе-сентябре 2022 года Турецкая Республика находится на 6 месте. В Турции работает представитель Башкортостана Марат Тансыккужин в статусе прикомандированного сотрудника при Торговом представительстве Российской Федерации. При его содействии в республику был привлечен ряд инвестиционных проектов на общую сумму порядка 2,5 млрд руб. Прежде всего это два инвестпроекта компании Sanica Pipe по организации производства пластиковых труб и отопительных батарей на территориях индустриального парка «Уфимский» и ОЭЗ «Алга», - сказала Маргарита Болычева.



Также Башкортостан занимает пятое место среди субъектов РФ по объёму прямых инвестиций из Турции, согласно данным на декабрь 2021 года. Об этом рассказала председатель ассоциации «Российско-Турецкий Диалог» Мария Суворовская. В рамках Международной недели бизнеса-2022 она примет участие в секции «Башкортостан – Турция: промышленный диалог в новой реальности».



- В новой экономической реальности Турция играет особую роль стратегического партнера. Это обусловлено и географическим положением, и ролью логистического хаба, и широко диверсифицированной экономикой Турецкой Республики. Ассоциация «Российско-Турецкий диалог» с радостью выступает партнером Международной недели бизнеса. Показательно, что сотрудничеству России с Турцией отведена отдельная секция. На сегодняшний день Башкортостан занимает пятое место среди субъектов РФ по объёму прямых инвестиций из Турции. Опыт Башкортостана по работе с Турцией сегодня крайне полезен многим регионам. В рамках нашей секции мы обсудим промышленный диалог между Башкортостаном и Турецкой Республикой. Есть много горизонтов и перспектив для развития взаимодействия между Турцией и Башкортостаном – обмен опытом и продвижение лучших кейсов, открытие совместных предприятий, размещение информации о производителях Башкирии на турецких маркетплейсах. На нашей площадке будет много уважаемых и авторитетных спикеров, мы готовимся к живому и конструктивному диалогу, - рассказала Мария Суворовская.



Справочно:

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Фото: mk-turkey.ru