Милли сертификатлау системаһында - яңы мөмкинлектәр

В рамках Международной недели бизнеса состоялась секция «Подтверждение соответствия - от вызовов к новым возможностям». В ней приняли участие генеральный директор Российского института стандартизации Денис Миронов, директор Центра стандартизации и метрологии им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан Сергей Севницкий, советник генерального директора Ассоциации «Русский Регистр» Иван Чайка, начальник Управления по качеству ПАО «Уфаоргсинтез» Екатерина Прищепова. В формате онлайн к разговору подключился заместитель директора Российского института стандартизации Алексей Иванов.



«Основные проблемы в сфере сертификации сегодня? это большое количество систем добровольной сертификации, отсутствие контроля за результатами деятельности этих систем, торговля сертификатами и, что логично, потеря доверия к результатам добровольной сертификации. Система эта нуждается в реформировании. Мы вышли с инициативой, и надеемся, ее внедрят уже скоро, чтобы документ о соответствии требованиям выдавали органы, которые входят в систему национальной системы сертификации (далее – НСС), их качество мы можем гарантировать», — объяснил руководитель Российского института стандартизации Денис Миронов.



Его заместитель Алексей Иванов рассказал о новой программе национальной стандартизации, которую Росстандарт утвердил на 2023 год. Планируется провести работу более чем над 4200 документами по стандартизации. При этом количество новых тем, представленных техническими комитетами, составляет 1740. В числе ключевых областей, где разработка национальных стандартов в будущем году будет вестись наиболее активно, являются машиностроение, цифровые технологии и строительство.



«Российской системой стандартизации принят вектор на обеспечение технологического суверенитета», –подчеркнул Сергей Севницкий. Он рассказал о внедрении и сертификации системы менеджмента качества.



«Компании столкнулись с санкциями, их масштаб еще до конца недооценен. Многие предприятия для работы с западными поставщиками имели сертификаты, которые на сегодняшний день аннулированы. Это создает достаточно серьезные технические барьеры для поставки продукции по тем контрактам, в которых была ссылка на зарубежные сертификаты. В рамках мероприятий Международной недели бизнеса мы намерены проговорить механизмы, которые необходимо формировать для решения задач, стоящих перед бизнесом и государством», — отметил руководитель Центра стандартизации и метрологии в Башкортостане.



О роли качества в реализации национальных интересов рассказал в своем выступлении советник генерального директора Ассоциации «Русский Регистр», академик Иван Чайка.



«В настоящее время на стадии публичного обсуждения в государствах-членах ЕАЭС находится Концепция создания евразийской системы обеспечения качества продукции. Она направлена на создание и развитие Евразийской системы обеспечения качества продукции, которая обеспечит выработку единых подходов к выпускаемой продукции на территории стран - членов Союза», — рассказал Чайка.



О том, с чем столкнулись промышленные предприятия, рассказала начальник Управления по качеству, руководитель Испытательного центра нефтехимической продукции, сырья и объектов окружающей среды ПАО «Уфаоргсинтез» Екатерина Прищепова. Изменения коснулись нормативной документации, применяемой предприятиями. В первую очень «пострадали» международные стандарты ASTM. Правообладатель документов (США) отозвал у дистрибьютеров все лицензии на распространение стандартов в РФ.



«Росстандарт и ранее выпускал межгосударственные и национальные стандарты, аналоги международных документов, но сейчас потребность в такой работе со стороны российских компаний увеличилась в разы. В связи с этим прошу вас, уважаемые коллеги, прислушаться к нам, отечественным производителям, уверена, не только химической продукции, и

запланировать оперативную работу по пересмотру зарубежных стандартов в

российские аналоги», — выразила пожелания коллег Екатерина Прищепова.



В ходе обсуждений спикеры заслушали информацию о существующих инструментах поддержки российских компаний в части сертификации, разобрали этапы развития и взаимодействия НСС с другими системами добровольной сертификации, государственными программами и организациями, направленными на повышение качества продукции, работ и услуг.



Справочно:

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Фото: svetput.ru