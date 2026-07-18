Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иҡтисад
18 Июля , 08:00

Яғыулыҡҡа бәйле хәл яҡшыра бара

Сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры хәбәр итеүенсә...

Яғыулыҡҡа бәйле хәл яҡшыра бараЯғыулыҡҡа бәйле хәл яҡшыра бара
Яғыулыҡҡа бәйле хәл яҡшыра бара

Ил эсендә яғыулыҡ хәлен тотороҡландырыу буйынса әүҙем эш алып барыла. Билдәле булыуынса, Рәсәй Президенты Владимир Путин күптән түгел ошо көнүҙәк мәсьәлә буйынса махсус кәңәшмә лә үткәргәйне. Етәксе ошо тармаҡтағы бөтә кәрәкле ведомстволар һәм хеҙмәттәрҙең яғыулыҡ буйынса эшен шәхсән контролдә тота.

“Иң ҙур нефть эшкәртеү заводтарының ҡеүәте максималь кимәлдә ҡулланыла. Урта һәм бәләкәй предприятиеларҙың көсө лә йәлеп ителде. Шулай уҡ ағымдағы ремонт ваҡыттары ҡыҫҡартылды, ә планлылары һуңыраҡ осорға күсерелде”, – тип хәбәр итте Владимир Путин.

Башҡортостанда хәлде контролдә тотоу өсөн республика оператив штабы булдырылыуы тураһында хәбәр иткәйнек. Нефть эшкәртеү заводтары әле штатлы режимда эшләй. Хатта һатыуға ебәрелә торған яғыулыҡ күләмен 1,5 тапҡырға арттырҙылар.

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров республика Хөкүмәтендәге оператив кәңәшмәлә логистиканы дөрөҫ көйләргә, шулай уҡ ажиотаж сәбәпле хаҡтарҙы ныҡ күтәргән АЗС-тарҙың эшен тикшерергә ҡушты.

Хәлде оператив хәл итеү өсөн штаб булдырылды, ә төбәк властары нефть компаниялары менән берлектә кәрәкле саралар күрә. Яғыулыҡ биреүгә сикләүҙәр индереү планлаштырылмай.

Александр ШЕЛЬДЯЕВ, Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры урынбаҫары – сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры:

– Предприятиеларҙа булған бөтә яғыулыҡ та заправкаларға ташыла. Ҡайһы бер ерҙә бензовоздар етмәүен иҫәпкә алып, шәхси техника ла яллайбыҙ. Ошондай яһалма ажиотаж сәбәпле сираттар барлыҡҡа килде. Ҡайһы бер ерҙә яғыулыҡҡа ҡытлыҡ бар, әммә тағы ла ҡабатлайым: предприятиелар тотороҡло эшләй, бөгөн яғыулыҡ бар.

Бөгөн беҙҙең автозаправка станцияларында кешеләр ҙә, ойошмалар ҙа яғыулыҡ ала. Бер ниндәй ҙә сикләү юҡ, шуға күрә, уйлауымса, яҡын арала барыһы ла тейешле хәлгә килер, ҡайһы бер урындарҙа яғыулыҡ станциялары һанын арттырырбыҙ һәм нормаль эш режимына инербеҙ”.

Фото: Башҡортостан Сәнәғәт, энергетика һәм инновацилар министрлығы.

Автор:Рәшит Кәлимуллин
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика