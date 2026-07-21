Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иҡтисад
21 Июля , 06:00

Андрей Назаров инвестиция һабантуйына саҡыра

Бизнес берләшмәләре вәкилдәре, ситтә ҡалмағыҙ!

Андрей Назаров инвестиция һабантуйына саҡыраАндрей Назаров инвестиция һабантуйына саҡыра
Андрей Назаров инвестиция һабантуйына саҡыра

Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры Андрей Назаров бизнес берләшмәләре вәкилдәрен “Урал аръяғы-2026” инвестиция һабантуйына саҡырҙы һәм был майҙансыҡтың стратегик әһәмиәтен билдәләне.

“Республикабыҙҙа уҙғарылған “Урал аръяғы” инвестиция һабантуйы күптән инде эшлекле осрашыу ғына түгел. Бөгөн ул – барлыҡ илебеҙ өсөн үҫеш мөмкинлектәрен киңәйткән төп идеялар майҙансығы. Йылдан-йыл контракттар суммаһы ғына артмай, ә проекттарҙың кимәле лә күтәрелә бара. Ошоноң менән Башҡортостан әлеге шарттарҙа эш тиҙлеген һаҡлап ҡына ҡалмайынса, заман саҡырыуҙарын үҫештең ҡеүәтле этәргесенә әйләндереү мөмкинлеген раҫлай”, – тип билдәләне республика Хөкүмәте Премьер-министры.

“Урал аръяғы-2026” VIII Бөтә Рәсәй инвестиция һабантуйы 13 – 15 августа Сибай ҡалаһында була. Төп тема – “Еңеү иҡтисады”. Сараны ойоштороусылар – Стратегик башланғыстар агентлығы һәм Башҡортостан Хөкүмәте.

Фото: Башҡортостан Хөкүмәтенең матбуғат хеҙмәтенән.

Автор:Дилбәр Ишморатова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика