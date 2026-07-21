Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иҡтисад
21 Июля , 17:45

Бай программа көтөлә

"Урал аръяғы" инвестиция һабантуйы яңы кимәлгә сыға.

Бай программа көтөләБай программа көтөлә
Бай программа көтөлә

13 - 15 августа Сибай ҡалаһында "Урал аръяғы" VIII Бөтә Рәсәй инвестиция һабантуйы үтә. Унда федераль һәм төбәк власть органдары вәкилдәре, эшҡыуарҙар, инвесторҙар, эксперттар, шулай уҡ Берләшкән Милләттәр Ойошмаһынан, сит илдәрҙән делегациялар ҡатнашасаҡ.

‎"Еңеү иҡтисады" пленар ултырышы ‎эшлекле программаның төп ваҡиғаһы буласаҡ. Унда республика Башлығы Радий Хәбиров һәм Стратегик башланғыстар агентлығы генераль директоры Светлана Чупшева ҡатнашасаҡ.

‎Форумдың планында - ауыл-ҡалаларҙы үҫтереү һәм инвестиция режимы буйынса тематик сессиялар, шулай уҡ МХО ветерандары өсөн "ӨЙҘӘ бизнес" республика эшҡыуарҙар программаһына старт биреү, "Йәшмә йөрәге" халыҡ-художество кәсептәре фестивале.

‎- "Урал аръяғы" инвестиция һабантуйы Башҡортостан иҡтисадын яңы кимәлгә сығара. Беҙ Төркиәнең, Фарсы ҡултығының, Көньяҡ-Көнсығыш Азияның эшлекле аудиторияһы тарафынан ҡыҙыҡһыныу күрәбеҙ - был миллиардлаған һум менән баһаланған күп килешеүҙәргә нигеҙ. Һабантуйҙа булдырыласаҡ хеҙмәттәшлек иҡтисад тармағында ҡына түгел, мәҙәниәт өлкәһендә лә ике ара күпер буласаҡ, халыҡ-ара даирәлә республиканың ышаныслы партнер булараҡ имиджын күтәрәсәк, - тип билдәләне тышҡы иҡтисади бәйләнештәр һәм конгресс эшмәкәрлеге министры Маргарита Болычева.

‎Форумда республиканың сәнғәт әһелдәре, саҡырылған коллективтар сығыш яһаясаҡ. Шулай уҡ ҡунаҡтар өсөн ижади индустриялар аллеяһы ойоштороласаҡ. ‎Сараның ойоштороусылары - Стратегик башланғыстар агентлығы һәм Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте.

Сығанаҡ: https://resbash.ru/news/localnews/2026-07-21/v-bashkirii-proydyot-vserossiyskiy-investitsionnyy-sabantuy-zauralie-2026-4758003

Автор:Эльнара Шаймарҙанова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика