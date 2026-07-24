Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иҡтисад
24 Июля , 17:00

Заман менән бергә атлайҙар

Техникала мотор һәм транмиссия майын кеше организмы менән сағыштырырға мөмкин.

Заман менән бергә атлайҙарЗаман менән бергә атлайҙар
Заман менән бергә атлайҙар

Өфө дәүләт нефть техник университеты – донъя кимәлендәге Евразия ғилми-белем үҙәге вуз-ара студенттарҙың кампусы "Химмотолог" компанияһы менән берлектә төҙөк булмаған двигателгә, транмиссияға һәм редукторға алдан диагностикалау системаһын эшләгән.

– Техникала мотор һәм транмиссия майын кеше организмы менән сағыштырырға мөмкин, – тип һөйләй Өфө дәүләт нефть техник университетының база кафедраһы етәксеһе, "Химмотолог" асыҡ акционерҙар йәмғиәте директоры Ришат Ниғмәтуллин. – Ул системала циркуляция эшләй, бөтә урындарҙы йыуа, бар бысраҡты йыя һәм хатта фильтр ролен дә үтәй.

Фото: Башҡортостан Хөкүмәте.

Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика