Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иҡтисад
28 Июля , 09:30

Яугир зоопарк асты

Дәүләт ярҙамынан файҙаланып, республикала 700-ҙән ашыу махсус хәрби операция ветераны  үҙҙәренең эшен асҡан

Яугир зоопарк астыЯугир зоопарк асты
Яугир зоопарк асты

Махсус хәрби операция ветераны  Андрей  Селиванов дәүләт тарафынан күрһәтелгән социаль контракт ярҙамында үҙенең элекке хыялын тормошҡа ашырған. Уның зоопарк-фермаһы ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә яҡташтары һәм Белорет районы ҡунаҡтары өсөн яратҡан урынға әүерелгән. Хәҙер зоопаркка килеүселәр аттарҙа һыбай йөрөргә өйрәнә ала.

– Дәүләт ярҙамынан файҙаланып, республикала 700-ҙән ашыу махсус хәрби операция ветераны  үҙҙәренең эшен асты. Кемдер шәхси эшҡыуарлыҡ, кемдер үҙ мәшғүллек менән шөғөлләнә, шәхси хужалыҡ ойошторғандар ҙа бар, – тине ғаилә, хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министры Ольга Кабанова.

 Министрҙың әйтеүенсә, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар  ошо йылдан алып социаль контракт төҙөүгә өҫтөнлөклө хоҡуҡтан файҙалана. Килемдәрҙе иҫәпкә алмайынса социаль контракт төҙөү өсөн махсус хәрби операция ветерандарына “Ватанды яҡлаусылар” дәүләт фондынан рекомендация алырға кәрәк.

Фото:Башҡортостан Хөкүмәте сайтынан.

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика