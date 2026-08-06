Өфө кампусы резиденты эшҡыуарлыҡ буйынса магистратура аса

2026 йылдың сентябренән Евразия фәнни-белем белем биреү үҙәгенең вуз-ара кампусы резиденты – Өфө дәүләт нефть техник университеты «Технологик эшҡыуарлыҡ һәм бизнесты инновациялы үҫтереү» ике дипломлы магистр программаһын башлай. Маҡсат – фәнни һәм инженерлыҡ эшләнмәләрен баҙар продукттарына һәм масштаблы бизнес‑моделдәргә әйләндерә белгән белгестәр әҙерләү.
Программа икеләтә диплом форматында тормошҡа ашырыла һәм, тәү сиратта, бизнес-компетенция алырға теләгән техник йүнәлештәге студенттарға иҫәпләнгән.
– Фәнгә ныҡлы таянған тармаҡтар һәм юғары технологиялы проекттар менән эшләй белгән идарасылар республикабыҙға ғына түгел, бөтә Рәсәй иҡтисадына ла бик кәрәк. Был өлкәлә юғары квалификациялы белгестәрһеҙ технология лидерлығына өлгәшеү мөмкин түгел. Беҙҙә фән һәм технологиялар әүҙем үҫешә, талантлы ғалимдар эшләй һәм, әлбиттә, инновациялы идеяларҙы баҙарҙа талап ителгән продукттарға йәки хеҙмәттәргә әйләндерә белгән кешеләргә ихтыяж һәр ваҡыт ҙур, — тип билдәләне Башҡортостан Республикаһының Фән һәм юғары белем биреү буйынса дәүләт комитеты рәйесе Светлана Мостафина.
Программаның уҡыу планы бизнесты булдырыуҙың тулы циклын – идея эҙләүҙән һәм гипотезаларҙы тикшереүҙән алып ғилми-тикшеренеү һәм үҫтереү һөҙөмтәләрен патентлауға, инвестицияларҙы масштаблауға һәм йәлеп итеүгә тиклем эшмәкәрлекте үҙ эсенә ала.
Программа авторҙары Рәсәйҙең танылған технологик эшҡыуарлыҡ мәктәптәренең алдынғы тәжрибәһен иҫәпкә ала, әммә яңы программа уларҙың күсермәһе түгел.
«Технологик эшҡыуарлыҡ һәм бизнесты инновациялы үҫтереү» магистр программаһы Рәсәй Мәғариф һәм фән министрлығының «Йәштәр һәм балалар» милли проектының «Өҫтөнлөк-2030» программаһына ярашлы әҙерләнгән.
Сығанаҡ: pravitelstvorb.ru