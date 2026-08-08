Уҡбалыҡтар үрсеп китһен

Кисә йәмле Белорет районының Ҡағы ауылы янындағы Ағиҙел ҡушылдығы - Ҡағы йылғаһына “Салауат” компанияһы тарафынан ойошторолған экологик акцияла йылғаға 10 мең уҡбалыҡ селбәрәһе ебәрелде. Акция Башҡортостандың һыу биоресурстарын тергеҙеү буйынса сара сиктәрендә үтте.
Акцияла предприятие директоры Таһир Бәхтигәрәев, Башҡортостандың Ирҙәр ҡоро ойошмаһы етәксеһе Зариф Байғусҡаров, Башҡортостан Республикаһы Башлығы хакимиәте, Белорет районы хакимиәте башлығы Азат Хәкимов, республиканың Тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министрлығы вәкилдәре, предприятие коллективы, проекттың күҙәтеү советы ағзалары ҡатнашты.
Почетлы ҡунаҡтар һәм “Салауат” компанияһы директоры Таһир Бәхтигәрәев уҡбалыҡтарҙы йылғаға ебәреүгә символик старт бирҙе. Махсус быяла аквариумдарға урынлаштырылған селбәрә ҡунаҡтар ҡулынан йылғаға сығарылды.
Йылғаларыбыҙҙың биологик төрлөлөгөн һәм матурлығын һаҡлауға йүнәлтелгән экологик акция “Салауат” компанияһының изге эштәрен тағы ла йәнләндерҙе.
Алдан хәбәр итеүебеҙсә, “Салауат” компанияһы экологик именлекте тәьмин итеү буйынса бурыстарын үтәүен уңышлы дауам итә.
Күптән түгел “Салауат” компанияһы Әбйәлил районының Хәмит ауылында Ҡағы йылғаһы ярын таҙартыу һәм Хәмит ауыл биләмәһенең социаль объекттарын төҙөкләндереү буйынса өмә үткәрҙе.
Акция тураһында тулы мәҡәлә менән гәзитебеҙҙең киләһе һандарында танышырһығыҙ.
Автор фотолары.