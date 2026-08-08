Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Иҡтисад
8 Августа , 10:30

Уҡбалыҡтар үрсеп китһен

Йылғаларыбыҙҙың биологик төрлөлөгөн һәм матурлығын һаҡлауға йүнәлтелгән экологик акция “Салауат” компанияһының изге эштәрен тағы ла йәнләндерҙе.

Уҡбалыҡтар үрсеп китһенУҡбалыҡтар үрсеп китһен
Уҡбалыҡтар үрсеп китһен

Кисә йәмле Белорет районының Ҡағы ауылы янындағы Ағиҙел ҡушылдығы - Ҡағы йылғаһына “Салауат” компанияһы тарафынан ойошторолған экологик акцияла йылғаға 10 мең уҡбалыҡ селбәрәһе ебәрелде. Акция Башҡортостандың һыу биоресурстарын тергеҙеү буйынса сара сиктәрендә үтте.

Акцияла предприятие директоры Таһир Бәхтигәрәев, Башҡортостандың Ирҙәр ҡоро ойошмаһы етәксеһе Зариф Байғусҡаров, Башҡортостан Республикаһы Башлығы хакимиәте, Белорет районы хакимиәте башлығы Азат Хәкимов, республиканың Тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министрлығы вәкилдәре, предприятие коллективы, проекттың күҙәтеү советы ағзалары ҡатнашты.

Почетлы ҡунаҡтар һәм “Салауат” компанияһы директоры Таһир Бәхтигәрәев уҡбалыҡтарҙы йылғаға ебәреүгә символик старт бирҙе. Махсус быяла аквариумдарға урынлаштырылған селбәрә ҡунаҡтар ҡулынан йылғаға сығарылды.

Йылғаларыбыҙҙың биологик төрлөлөгөн һәм матурлығын һаҡлауға йүнәлтелгән экологик акция “Салауат” компанияһының изге эштәрен тағы ла йәнләндерҙе.

Алдан хәбәр итеүебеҙсә, “Салауат” компанияһы экологик именлекте тәьмин итеү буйынса бурыстарын үтәүен уңышлы дауам итә.

Күптән түгел “Салауат” компанияһы Әбйәлил районының Хәмит ауылында Ҡағы йылғаһы ярын таҙартыу һәм Хәмит ауыл биләмәһенең социаль объекттарын төҙөкләндереү буйынса өмә үткәрҙе.

Акция тураһында тулы мәҡәлә менән гәзитебеҙҙең киләһе һандарында танышырһығыҙ.

Автор фотолары.

Уҡбалыҡтар үрсеп китһен
Уҡбалыҡтар үрсеп китһен
Уҡбалыҡтар үрсеп китһен
Уҡбалыҡтар үрсеп китһен
Уҡбалыҡтар үрсеп китһен
Уҡбалыҡтар үрсеп китһен
Уҡбалыҡтар үрсеп китһен
Уҡбалыҡтар үрсеп китһен
Уҡбалыҡтар үрсеп китһен
Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика