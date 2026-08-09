Бер ағасты ҡырҡалар, икене ултырталар

Башҡортостан урмансылары Башҡортостан урмандарын һаҡлау һәм арттырыу буйынса яйға һалынған һәм планға ярашлы эште дауам итә. Рәсәй Президенты Владимир Путиндың башланғысы менән “Экологик именлек” яңы милли проекты сиктәрендә “Урмандарҙы һаҡлау” федераль проекты республикала әүҙем тормошҡа ашырыла. Уның сиктәрендә төбәк урмансылары алдына быйыл да өс маҡсатлы индикаторға өлгәшеү бурысы ҡуйылды. Улар: “Урмандарҙы тергеҙеү һәм урман үҫтереү майҙанының ҡырҡылған майҙанына нисбәте”; “Урмандарҙы тергеҙеү майҙандарын урмандар урынлашҡан ерҙәргә индереү” һәм “2021 йылға ҡарата урман фонды ерҙәрендәге урман янғындары майҙанын ҡыҫҡартыу”.
Йылайыр урмансылары - алдынғылар иҫәбендә
Башҡортостан Республикаһында “Экологик именлек” милли проектының “Урмандарҙы һаҡлау” федераль проекты сиктәрендә урмандарҙы яһалма тергеҙеү буйынса саралар аҙағына яҡынлаша. Был тәңгәлдәге эштәр айырыуса республиканың өс урман хужалығында етди алып барылды. Йәш үҫентеләр ултыртыу күләме буйынса Баймаҡ урман үҫтереүселәре (510 га) иң алдынғы булһа, Балаҡатай районы—икенсе (353 га), Йылайыр урмансылары (321 га) өсөнсө урында тора.
Дәүләт заданиеһына ярашлы, Йылайыр урмансылығы хеҙмәткәрҙәре 78 гектар майҙанда йәш ағас ултыртҡан. 23,4 гектарҙа үҫентеләр ябыҡ тамыр системаһы менән ултыртылған. Был йүнәлеш буйынса план 100 процентҡа үтәлгән. Бындай үҫентеләр ҡоролоҡ шарттарында яҡшыраҡ һәм тотороҡло яраҡлаша. Ағас ултыртыуҙан тыш, урман хужалығы эшселәре 42,11 гектар майҙанда урман культураларын тулыландырған һәм 329,3 гектар ерҙә йәш үҫентеләрҙе агротехник яҡтан тәрбиәләгән. Йәшелләндереүҙә ағас әҙерләү менән шөғөлләнеү өсөн урман участкаларын ҡуртымға алыусылар ҙа әүҙем ҡатнашҡан. Улар 240,06 гектар майҙанда яңы урман ултыртҡан.
Ағымдағы йыл урман хужалығы өсөн уңайлы: ағасы ҡырҡылған майҙандарҙың барыһында ла урман тергеҙеү эше йәйелдерелгән. Һауа шарттары йәш үҫентеләрҙең тиҙерәк ерегеп китеүенә булышлыҡ итеүе һөйөндөрә. Әммә урмансыларҙың көтөүһеҙ йөрөгән малдың йәш үҫентеләрҙе ашауы, тапауы хафаға һала. Айырыуса аттар өйөрөнән һуң башлыса бер нәмә лә ҡалмай.
—Урында йәшәүселәр малын көтөүгә ҡыуып, урман культураларын тапауға юл ҡуймаһа, ныҡ яҡшы булыр ине. Йәш урманды үҫтереүгә күп көс һалабыҙ. Еребеҙҙең йәшел ҡалҡанын киләсәк быуындар өсөн һаҡлау мөһим, - ти Йылайыр һәм Хәйбулла урмансылыҡтары буйынса идаралыҡтың бүлек начальнигы Ислам Игебаев.
“Иң яҡшы урман инспекторы” конкурсы еңеүсеһе кем булыр?
Башҡортостан Республикаһы Урман хужалығы министрлығы ойошторолоуҙың 60 йыллығы уңайынан һәм “Экологик именлек” милли проекты маҡсаттарын яҡлап, ведомство “Башҡортостан Республикаһының иң яҡшы урман инспекторы” һөнәри оҫталыҡ конкурсын үткәреү тураһында иғлан итә. Проект федераль дәүләт урман контролен һәм урман һағын тормошҡа ашырыусы иң яҡшы белгестәрҙе асыҡлауға, уларҙың тәбиғәтте һаҡлауға индергән өлөшөн билдәләүгә һәм һөнәрҙең абруйын күтәреүгә йүнәлтелгән.
Конкурс һөнәри оҫталыҡты күрһәтеү, алдынғы тәжрибәләр менән уртаҡлашыу һәм дәүләт урман инспекторы һөнәренең абруйын күтәреү өсөн сифатлы майҙансыҡҡа әйләнәсәк. Был Башҡортостан Республикаһы урман хужалығының кадрҙар потенциалын нығытыуҙа һәм урман байлыҡтарын һаҡлауҙың һөҙөмтәлелеген күтәреүҙә тағы бер мөһим аҙым, - ти Башҡортостан Республикаһының урман хужалығы министры Марат Шәрәфетдинов.
Ярыш алты номинация буйынса үтәсәк: “Башҡортостан Республикаһының иң яҡшы урман инспекторы”; “Федераль дәүләт урман контроленең иң яҡшы инспекторы”; “Иң яҡшы урман һағы инспекторы”; “Иң яҡшы йәш урман инспекторы” (35 йәшкәсә белгестәр өсөн); “Һөнәргә тоғролоҡ өсөн” (тармаҡта 15 йылдан ашыу эшләгән хеҙмәткәрҙәр өсөн); “Халыҡ һайлауы” (асыҡ онлайн-тауыш биреү һөҙөмтәләре буйынса).
Урман янғындарын иҫкәртеү эше дауам итә
Урман хужалығы хеҙмәткәрҙәренең төп йүнәлештәренең береһе – урмандарҙа янғын хәүефһеҙлеге сараларын тормошҡа ашырыу һәм урман янғындарын һүндереү. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, республикала 15 урман янғыны теркәлгән, улар йәмғеһе 87 гектар майҙанды биләгән. Тағы ла шуныһы: туғыҙ янғын кешенең һаҡһыҙлығы арҡаһында килеп сыҡҡан.
Янғын хәүефе осоро барышында йыһан, авиация һәм ер өҫтө мониторингы алып барылған, урмандарҙы янғынға ҡаршы төҙөкләндереү буйынса саралар комплексы башҡарылған. Урман янғындарының таралыуын иҫкәртеү буйынса саралар сиктәрендә 12 мең километрға яҡын янғынға ҡаршы минераллаштырылған һыҙаттар булдырылған һәм яңыртылған, был янғындың тораҡ пункттарға һәм иҡтисад объекттарына күсеү хәүефенә юл ҡуймаҫҡа мөмкинлек биргән.
2025 йылға урмандарҙың видеомониторингы көсәйтелгән. Бөгөн “Урман һағы” мониторинг системаһы майҙаны ике миллион гектар йәки республика урман фонды ерҙәренең 40 процентын үҙ эсенә алған 22 камеранан тора. Ағымдағы йылда республика урмандарында камералар төркөмөн артабан арттырыу ҡарала.
БР Урман хужалығы министрлығы тарафынан республикала янғынға ҡаршы айырым режим күҙәтелеүе урманда янғын хәүефһеҙлегенә ҡарата талаптарҙы көсәйтә һәм ҡағиҙәләрҙе боҙған өсөн административ яуаплылыҡ – ике миллион һумға тиклем штраф һалына, шулай уҡ РФ Енәйәт кодексының 261-се статьяһы буйынса енәйәт яуаплылығы ҡаралған.
Бынан тыш, ҡануниәткә ярашлы, ғәйеплеләр урман янғынын һүндереүгә киткән сығымдарҙы һәм урман фондына килтерелгән зыянды ҡапларға бурыслы.
Йыл башынан алып урмандар биләмәһендә белгестәр янғынға ҡаршы 236 аншлаг ҡуйған. Был – янғын хәүефһеҙлеге буйынса ҡағиҙәләр һәм урман һағы ашығыс хеҙмәтенең телефон һандары яҙылған мәғлүмәт стендтары.
Урманды һаҡлау – ул урман хеҙмәткәрҙәренең генә түгел, ә тотош кешелектең изге бурысы. Урман — планетаның “үпкәһе”, саф һауа сығанағы һәм йөҙләгән төр хайуан менән ҡош-ҡорттоң йорто.
Марат Шәрәфетдинов, Башҡортостандың урман хужалығы министры:
—Янғындарҙың күбеһе – вайымһыҙлыҡ һөҙөмтәһе: ут менән һаҡ эш итмәү, усаҡ яғыу йәки ҡоро үлән яндырыу. Янғынға ҡаршы аншлагтар хәүефһеҙлектең ябай, әммә мөһим ҡағиҙәләрен урманға ингән һәр кемдең иҫенә төшөрә. Урман фондын уртаҡ тырышлыҡ һәм ҙур шәхсән тәртип аша ғына һаҡлап ҡала алабыҙ.
Альберт Закиров, Башҡортостандың урман хужалығы министры урынбаҫары:
—Һуңғы алты йыл эсендә “Урмандарҙы һаҡлау” федераль проектына ярашлы, 300 берәмектән ашыу төрлө урман хужалығы техникаһы һәм ҡорамалдары алынды. Бындай мөнәсәбәт урманды тәрбиәләү буйынса ҙур эш башҡарырға булышлыҡ итә.
Фото: Йылайыр район хакимиәте сайтынан.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!