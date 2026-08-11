Көҙгө уңышыбыҙ ниндәй булыр?

Башҡортостан юлдаш телевидениеһы һәм Республикаға идара итеү үҙәге үткәргән бөгөнгө брифинг көҙгө уңыш мәсьәләләренә арналды. Ҡойма ямғырҙар баҫыуҙарға зыян килтерҙеме? Ауыл хужалыҡтары уңыш йыйыуға әҙерме?
Брифингтағы һорауҙарға Башҡортостандың ауыл хужалығы министры урынбаҫары Ирек Сураков яуап бирҙе.
11 августҡа ҡарата мал аҙығы менән тәьмин ителеш планлаштырылған ихтыяждың 55 процентын йәки бер шартлы мал башына 14 центнер аҙыҡ берәмеген тәшкил итә. Малсылыҡты сифатлы аҙыҡ менән тәьмин итеү «Технологик яҡтан аҙыҡ-түлек хәүефһеҙлеген тәьмин итеү» милли проекты маҡсаттарына тап килә.
Республикала барлығы 425 мең гектарҙан ашыу аҙыҡ культуралары сабылған, был планлаштырылған майҙандарҙың 70 процентын тәшкил итә, шул иҫәптән 341 мең гектар күп йыллыҡ үләндәр (беренсе һәм икенсе сабым), 34 мең гектар бер йыллыҡ үләндәр, 47 мең гектар тәбиғи бесәнлектәр.
Бөгөнгө көнгә 437 мең тонна бесән әҙерләнгән, был пландың 73%-ы тигән һүҙ. Был күрһәткес буйынса алдынғылар иҫәбендә – Әбйәлил районы (24 мең тонна), Нуриман һәм Ейәнсура райондары (һәр береһендә 18-әр мең тонна). Сенаж әҙерләү буйынса план 86 процентҡа үтәлгән – яҡынса 930 мең тонна һалынған, шул уҡ ваҡытта иң ҙур күләмде Саҡмағош (90 мең тонна), Илеш (81 мең тонна), Дүртөйлө (71 мең тонна), Ауырғазы (54 мең тонна) һәм Стәрлетамаҡ (47 мең тонна) райондары тәьмин итә. Тәтешле һәм Ҡалтасы райондары хужалыҡтары силос әҙерләргә тотондо. Барлығы 3 мең 850 тонна һутлы аҙыҡ һалынған.
Яғыулыҡ менән хәл нисек? 11 авгусҡа ҡарата яғыулыҡ етешмәүе өс районда һиҙелә, әлеге ваҡытты властар хәлде яҡшыртыу өҫтөндә әүҙем эшләй. Стәрлетамаҡта 26 АЗС-тың 19-ы эшләй башланы, ундағы хәл тотороҡлана.
Ҡойма ямғырҙар ҡайһы бер райондарға зыян килтерҙе. Бында айырыуса Бүздәк һәм Дыуан райондарында хәл ҡатмарлы. Төрлө культуралар буйынса юғалтыуҙар 15-20 процент тәшкил итә.
Фото: БР Ауыл хужалығы министрлығы сайты.