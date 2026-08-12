Дәүләт эшҡыуарҙарға ярҙам күрһәтәме?

Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте ултырышында Хөкүмәт Премьер-министры Андрей Назаров етәкселегендә үткән кәңәшмәлә муниципаль властарҙың кесе һәм урта эшҡыуарлыҡ берәмектәренә дәүләт ярҙамы сараларын күрһәтеү йәһәтенән эшмәкәрлеге тикшерелде.
"Республикала кесе һәм урта бизнес эшмәкәрлектең бөтә өлкәләренә лә йәлеп ителә, иҡтисадта мәшғүл булғандарҙың өстән бер өлөшөн эш урындары менән тәьмин итә һәм төбәктең тулайым продуктының 28,5 процентын тәшкил итә. Беҙҙә 147,5 мең кесе һәм урта эшҡыуарлыҡ субъекты иҫәпләнә. Уларҙың һаны йыл эсендә 6,1 процентҡа артты. Үҫеш темпы Рәсәй һәм Волга буйы федераль округы буйынса уртаса күрһәткестәрҙән юғарыраҡ. Бындай динамикаға төбәктә булдырылған ярҙам саралары системаһы булышлыҡ итә, уның маҡсаты – эшҡыуарҙарға бизнес булдырыуҙың һәм үҫтереүҙең бөтә этаптарында ла ярҙам күрһәтеү", – тине Андрей Назаров.
Премьер-министр эшҡыуарлыҡты үҫтереүҙең муниципаль берәмектәр өсөн айырым әһәмиәткә эйә булыуын билдәләне, әммә республиканың ҡалаларында һәм райондарында кесе һәм урта бизнес тигеҙ бүленмәүен – эшҡыуарҙарҙың 40 процентынан ашыуы Өфөлә тупланыуын әйтте. Шуға күрә уны үҫтереү өсөн уңайлы шарттарҙы республиканың бөтә территорияһында ла булдырыу мөһим.
Кесе һәм урта эшҡыуарлыҡ субъекттарына дәүләт ярҙамы сараларын күрһәтеү йәһәтенән муниципаль берәмектәр менән эшмәкәрлек тураһында Башҡортостан Республикаһының Эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры вазифаһын башҡарыусы Владлена Елышева хәбәр итте.
Эшҡыуарлыҡты ярҙам итеүҙең актуаль инструменттары араһында финанс саралары мөһим урын биләй. Төбәк бизнес үҫеше институттары эшҡыуарҙарға һәм үҙмәшғүл граждандарға хеҙмәттәр күрһәтә, шул иҫәптән Гарантия фондының поручительствоһы, Башҡортостан микрокредит компанияһының микрозаймдары һәм Төбәк лизинг компанияһы аша ташламалы лизинг. Быйыл улар тарафынан республиканың 215 эшҡыуарына дөйөм суммаһы 968,6 миллион һумлыҡ финанс ярҙамы күрһәтелде.
Бынан тыш, «Минең бизнес» үҙәге эшҡыуарлыҡҡа әүҙем ярҙам күрһәтә. Үҙәктең офистары республиканың 13 муниципалитетында эшләй. 2026 йылда хеҙмәт алыусылар һаны яҡынса 8 мең кеше тәшкил итте, 330-ҙан ашыу сара үткәрелде, шул иҫәптән Үҙәктең күсмә офисы муниципаль райондарға 16 тапҡыр сығып, унда 252 кеше ҡатнашты. Йыл аҙағына тиклем тағы 10 сығыу планлаштырылған.
Стәрлебаш районы хакимиәте башлығы Рөстәм Рахманғолов муниципалитетта эшҡыуарлыҡты үҫтереүҙең иң уңышлы тәжрибәләре тураһында һөйләне. Эшмәкәрлек һәм эшҡыуарҙар һанын арттырыу буйынса планлаштырылған саралар тураһында Ағиҙел ҡалаһы хакимиәте башлығы Денис Ирназаров хәбәр итте.
Кәңәшмә аҙағында Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте Премьер-министры Андрей Назаров район хакимиәттәренә бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡ өлкәһендәге хәлде мониторинглауҙы тәьмин итергә һәм кире тенденциялар асыҡланған осраҡта тиҙ арала саралар күрергә, шулай уҡ эшҡыуарҙарҙы ғәмәлдәге дәүләт ярҙамы саралары тураһында ваҡытында хәбәрҙар итергә ҡушты. Эшҡыуарлыҡ һәм туризм министрлығына муниципалитет хакимиәттәре менән берлектә 2026 йылда ярҙам сараларын алыусылар булмаған территорияларҙа «Минең бизнес» үҙәгенең күсмә сараларын үткәрергә тәҡдим ителде.
Владлена ЕЛЫШЕВА,
Башҡортостан Республикаһының Эшҡыуарлыҡ һәм туризм министры вазифаһын башҡарыусы:
"Эшҡыуарлыҡты ярҙам итеү экосистемаһының һөҙөмтәле эшләп килеүе арҡаһында республика буйынса ла, күпселек муниципаль берәмектәрҙә лә күрһәткестәрҙең тотороҡло үҫеше күҙәтелә. Кесе һәм урта эшҡыуарлыҡ субъекттары һанының иң ҙур артымы Салауат районында билдәләнә. Стәрлетамаҡ, Күгәрсен, Стәрлебаш һәм Әбйәлил райондарында ла бизнес-берәмектәр һаны яҡшы темптар менән арта. Был территорияларҙа үҫеш 12 проценттан ашыу тәшкил итте".
Фото: БР Эшҡыуарлыҡ һәм туризм министрлығы сайтынан.