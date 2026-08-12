“Урал аръяғы” инвестиция һабантуйы "Еңеү иҡтисады"на арнала

Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте Премьер-министрының беренсе урынбаҫары, иҡтисади үҫеш һәм инвестиция сәйәсәте министры Рөстәм Моратов республика хөкүмәте ултырышында форумға әҙерлек барышы тураһында хәбәр итте.
-Быйыл”Урал аръяғы” форумының бизнес-программаһы “Еңеү иҡтисады” дөйөм темаһы аҫтында үтәсәк. Был темаға ярашлы программа иҡтисади үҫешкә, ресурстарҙы мобилизациялауға, махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар башлаған бизнесҡа һәм эшҡыуарлыҡ башланғыстарына ярҙам итеүгә бәйле мәсьәләләрҙе берләштерәсәк. 14 августа филармония бинаһы алдында махсус күргәҙмә майҙаны ойошторола. Эшҡыуарлыҡ үҙәгендә махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар етәкселегендәге башланғыстар өсөн ғәмәлдәге һәм яңы дәүләт ярҙамы саралары өсөн инфраструктура күрһәтеләсәк, тип билдәләне ул.
Бынан тыш, “Урал аръяғы- 2026” сараһына махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар тәҡдим иткән эшлекле башланғыстарҙы барлауға арналған сессия планлаштырылған.
Төп сараларҙың береһе – Муниципаль инвестиция стандартын тормошҡа ашырыу йомғаҡтарына арналған ултырыш. 2025 йылға тиклем стандартты тормошҡа ашырыуҙы тикшерергә, иң яҡшы тәжрибәне күрһәтергә һәм еңеп сыҡҡандарҙы бүләкләү ҡаралған.
Муниципаль инвестиция стандарты бизнес өсөн шарттар булдырыу һәм инвестициялар йәлеп итеү йәһәтенән муниципаль командаларҙың эш һөҙөмтәһен баһалау мөмкинлеген бирә. Республика муниципалитеттарында стандартты тормошҡа ашырыу буйынса тәүге һөҙөмтәләр бер нисә төп күрһәткес буйынса үҫеш күрһәтә, шул иҫәптән төп капитал һалыу, бәләкәй эшҡыуарлыҡ эшмәкәрлеге, урындағы бюджеттың үҙ сығымдарын ҡаплау мөмкинлеге һәм инвесторҙар өсөн инфраструктураны үҫтереү.
"Еңеү иҡтисады" пленар ултырышы бизнес-программаның төп өлөшөн йомғаҡлай. Унда махсус хәрби операцияла ҡатнашыусыларға үҙ эшен булдырыуҙа һәр яҡлап ярҙам күрһәтеү һәм йүнәлеш биреүгә йүнәлтелгән яңы республика кимәлендәге программаның презентацияһы үтәсәк.
Бөгөнгә "Урал аръяғы" сараһына 1000-дән ашыу ҡатнашыусы теркәлгән. Ҡунаҡтар араһында федераль һәм төбәк власть органдары, эшҡыуарлыҡ берләшмәһе, үҫеш учреждениелары, муниципалитеттар, мәғариф ойошмалары, киң мәғлүмәт саралары вәкилдәре бар.
Сит ил партнерҙары менән хеҙмәттәшлек итеүгә һәм республиканың иҡтисади бәйләнештәрен киңәйтеүгә айырым иғтибар биреләсәк. Сибайға Белоруссия, Ҡаҙағстан, Үзбәкстан, Төркиә, Абхазия, Тажикстан, Конго Республикаһы, Көньяҡ Африка илдәренән вәкилдәр килә. Рәсәй төбәктәре араһында Мәскәү ҡалаһынан һәм Мәскәү өлкәһенән, шулай уҡ Силәбе һәм Свердловск өлкәләренән иң күп теркәлгән ҡатнашыусылар көтөлә.
“Урал аръяғы-2026” форумы барышында сит ил партнерҙары менән бер нисә килешәүгә ҡул ҡуйыу планлаштырыла, шул иҫәптән ауыл хужалығы, сауҙа, сәнәғәт, инвестиция хеҙмәттәшлеге өлкәләрендә.
Доклад йомғаҡтары буйынса Башҡортостан Хөкүмәте Премьер-министры Андрей Назаров чиновниктарға планлаштырылған барлыҡ эшмәкәрлектең тормошҡа ашырылыуын тәьмин итергә һәм форумға әҙерлекте тулыһынса тамамларға ҡушты. Төп маҡсат үҙгәрешһеҙ ҡала: диалогты һәм килешелгәндәрҙе матди инвестицияларға, яңы проекттарға, эш урындарына, төбәк үҫешенә әйләндерергә.
“Урал аръяғы-2026” VIII Бөтә Рәсәй инвестиция һабантуйы 14 – 15 августа Сибай ҡалаһында була. Төп тема – “Еңеү иҡтисады”. Сараны ойоштороусылар – Стратегик башланғыстар агентлығы һәм Башҡортостан Хөкүмәте.
Сығанаҡ: pravitelstvorb.ru/news/29371/